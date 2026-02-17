لاعب ريال مدريد المعار إندريك يتجه إلى إتمام انتقال "مميز للغاية" إلى مانشستر يونايتد بعد أن أظهر قوة ذهنية في ليون

انضم إندريك إلى ريال مدريد في عام 2024، عندما بلغ 18 عامًا، وكان يعتبر أحد أكثر اللاعبين الواعدين في عالم كرة القدم. كان من الصعب الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية في العاصمة الإسبانية، مما أدى إلى تسجيل سبعة أهداف فقط في 40 مباراة في جميع المسابقات.

كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريغو هم الخيارات المفضلة لعملاق الدوري الإسباني في خط الهجوم، مما ترك إندريك ليكتفي بدور الدعم. سرعان ما سئم من الجلوس على مقاعد البدلاء مع الفريق الملكي.

يُظهر المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا ما هو قادر عليه في ليون، حيث سجل خمسة أهداف مذهلة في بداية مسيرته في فرنسا، بما في ذلك ثلاثية ضد ميتز، ولم يفسدها سوى بطاقة حمراء في مباراة ضد نانت.

تؤكد هذه البطاقة الحمراء أن المراهق لا يزال لديه الكثير ليتعلمه، حيث يواصل نضوجه، لكن انتقالًا آخر رفيع المستوى قد يشكل جزءًا من مستقبله على المدى القصير. وقد أبدت فرق في إنجلترا اهتمامها به.