Getty/GOAL
لاعب ريال مدريد المعار إندريك يتجه إلى إتمام انتقال "مميز للغاية" إلى مانشستر يونايتد بعد أن أظهر قوة ذهنية في ليون
سجل إندريك خمسة أهداف منذ انضمامه إلى ليون على سبيل الإعارة.
انضم إندريك إلى ريال مدريد في عام 2024، عندما بلغ 18 عامًا، وكان يعتبر أحد أكثر اللاعبين الواعدين في عالم كرة القدم. كان من الصعب الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية في العاصمة الإسبانية، مما أدى إلى تسجيل سبعة أهداف فقط في 40 مباراة في جميع المسابقات.
كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريغو هم الخيارات المفضلة لعملاق الدوري الإسباني في خط الهجوم، مما ترك إندريك ليكتفي بدور الدعم. سرعان ما سئم من الجلوس على مقاعد البدلاء مع الفريق الملكي.
يُظهر المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا ما هو قادر عليه في ليون، حيث سجل خمسة أهداف مذهلة في بداية مسيرته في فرنسا، بما في ذلك ثلاثية ضد ميتز، ولم يفسدها سوى بطاقة حمراء في مباراة ضد نانت.
تؤكد هذه البطاقة الحمراء أن المراهق لا يزال لديه الكثير ليتعلمه، حيث يواصل نضوجه، لكن انتقالًا آخر رفيع المستوى قد يشكل جزءًا من مستقبله على المدى القصير. وقد أبدت فرق في إنجلترا اهتمامها به.
- Getty
هل سيكون إندريك إضافة مفيدة لمانشستر يونايتد؟
قال المهاجم السابق لمانشستر يونايتد لويس ساها لـ CasinoHawks عندما سُئل عما إذا كان اللاعب الجنوب أمريكي سيكون إضافة ذكية لصفوف أولد ترافورد: "إندريك لاعب مثير للغاية، صغير السن، لكنه قادر على إظهار قدرات هائلة، وهو قوي ذهنياً وواثق جداً من نفسه.
"سيوفر لك الكثير من الضمانات على الفور. أنت تعلم أن هذا سيوفر فرصًا لأنه يخلق فرصه بنفسه، ويضرب الكرة من مسافة 20 إلى 25 ياردة. إنه سريع جدًا وقوي جدًا أيضًا. لهذا السبب أعتقد أنه وقع في وقت مبكر جدًا مع ريال مدريد، لكن يمكنك أن ترى أن الانضمام إلى كيليان مبابي يمثل تحديًا صعبًا للغاية.
"إنه نجم، وستكون رؤيته في مانشستر يونايتد أمرًا مميزًا للغاية، لكن لننتظر ونرى ما سيحدث. ستكون العديد من الأندية مهتمة به".
وكيل إندريك يشرح صعوبات ريال مدريد
وكيل إندريك، تياجو فريتاس، لم يكشف الكثير عن مستقبل موكله، مع تركيزه الكامل على فترة إعارته إلى ليون. قد يكون البدء من جديد في مدريد خيارًا مقبولًا، حيث يستعد ريال مدريد لتعيين مدرب دائم جديد في الصيف.
قال فريتاس لـ Win Win: "تم إعارة إندريك إلى ليون لمدة ستة أشهر. تم اتخاذ القرار بالفعل وسيعود إندريك إلى ريال مدريد في نهاية الموسم. لا يوجد أي غموض أو سر في هذا الأمر. الاتفاقية هي مجرد إعارة، دون خيار الشراء، لذا سيعود إندريك.
"ماذا سيحدث الموسم المقبل؟ لا يمكنني التنبؤ بذلك، لكن يمكنني أن أقول لكم إن إندريك سيكون مرة أخرى لاعبًا في ريال مدريد في نهاية هذا الموسم".
وأضاف: "لم يواجه إندريك أي مشاكل في التكيف. سجل هدفًا في أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا، وأول مباراة له في الدوري، وأول مباراة له في الكأس.
"لعب إندريك دقائق قليلة فقط مع ريال مدريد لأنه عندما وصل إلى النادي، وإذا نظرت إلى المهاجمين هناك، ستجد أن ثمانية من أفضل 10 لاعبين في العالم يلعبون في ريال مدريد. فينيسيوس جونيور، الفائز بجائزة FIFA The Best، ومبابي، لاعب مذهل واستثنائي. جود بيلينجهام، لاعب رائع قادر على الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم. رودريغو، لاعب يقرر مصير العديد من مباريات دوري أبطال أوروبا المهمة... من الطبيعي تمامًا أن يصل لاعب شاب يبلغ من العمر 18 عامًا إلى نادٍ مثل هذا ويحصل على دقائق لعب محدودة.
"من المهم أيضًا الإشارة إلى أن إندريك لم يبدأ الموسم مع بقية اللاعبين. لم يسافر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية وكان مصابًا. في نادٍ مثل ريال مدريد، عندما تغيب عن الفريق لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، من الطبيعي جدًا أن تواجه صعوبة في العودة للعب مرة أخرى".
- Getty
اللاعب البرازيلي الشاب إندريك يطارد حلم كأس العالم
يأمل إندريك في حجز مكان له في تشكيلة البرازيل لكأس العالم 2026، بعد أن خاض 14 مباراة دولية مع منتخب بلاده. ومن شأن فترة مثمرة في فرنسا أن تساعده في تحقيق هذا الهدف، في حين أن اهتمام أندية مثل مانشستر يونايتد سيزداد إذا تألق الشاب على أكبر المسارح الرياضية.
