لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي يُحال إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب

كما تناول حكيمي هذه الادعاءات في مقابلة مع قناة Canal+ الفرنسية في سبتمبر الماضي: "بالنسبة لي، هذا أصعب شيء حدث لي على الإطلاق. والحقيقة هي أن هذه أصعب ضربة تعرضت لها في حياتي. أعتقد أن الأمر كان صعبًا جدًا عليّ، ولا يزال كذلك، لأنهم يواصلون الكذب، وهذا مؤلم. إنه مؤلم لعائلتي، لأولادي، الذين هم صغار ولا يعرفون ما هو الإنترنت أو القراءة. أعلم أنه في مرحلة ما من حياتهم سيقرؤون أشياء، وبالنسبة لي، رؤية أن شيئًا ما قد كُتب عن والدهم، وفوق ذلك، أنه كذبة، ليس أمرًا ممتعًا، وبصراحة لا أتمنى لهم ذلك.

"أعتقد أن محاميّ أخبرني بذلك. كنا نعلم أن هذا قد يحدث. نحن هادئون. أعرف ما الذي اتُهمت به. إنه كذب. أعرف من أنا. أعرف أنني لم أفعل أي شيء. ولن أفعل أبدًا. طلبت التحدث إلى الشرطة، إليهم، لشرح وجهة نظري. دائمًا عندما كانوا يحتاجونني لأي شيء... علاوة على ذلك، لديهم حمضي النووي. كل ما احتاجوا إليه، كنت متاحًا، على عكس الشخص الذي يتهمني، الذي لم يسهل الأمور. بفضل عمل الشرطة، تمكنا من العثور على بعض الأشياء الجيدة. الحقيقة هي أنني هادئ. أعرف أنني في أيد أمينة مع محاميّ. العدالة تقوم بعملها، وآمل أن تظهر الحقيقة قريبًا".