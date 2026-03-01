لاعبو مانشستر يونايتد يتفقون على المدرب الدائم المقبل، بينما يستعد الشياطين الحمر لاتخاذ قرار في الصيف

وأشار مصدر مقرب من النادي إلى أن الحرية التي يمنحها كاريك كانت بمثابة "نسمة من الهواء النقي" لمجموعة من اللاعبين الذين كانوا يشعرون في السابق بعبء التعليمات المعقدة. وقال المصدر: "لقد جاء مايكل وأبلى بلاءً حسناً لأنه كان بمثابة نسمة من الهواء النقي. كان بعض اللاعبين يتوقعون ذلك، لأن اللعب تحت قيادة أموريم كان أشبه بلعب الشطرنج. كان عليك اتباع قواعده بحذافيرها، بينما طلب منهم مايكل التعبير عن أنفسهم. ما أثار إعجابهم حقًا هو معرفته باللعبة".

تأييد الفريق يتجاوز مجرد التفضيل التكتيكي، حيث لاحظ العديد من اللاعبين استعداد كاريك الدؤوب واكتشافه للمواهب في الخارج. وأضاف المصدر نفسه: "إنه يعرف اللاعبين في الدوريات الأخرى ويقضي وقتًا طويلاً في التفكير في كرة القدم ومتابعتها. يعرف اللاعبون أن القرار ليس بيدهم، لكن الغالبية ستكون سعيدة إذا حصل على المنصب بشكل دائم". يأتي هذا الدعم الداخلي في الوقت الذي يدرس فيه مجلس الإدارة تعيينه بشكل دائم لموسم 2026/27، مع احتمال أن يكون التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هو العامل الحاسم.