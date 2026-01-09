Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
"لابورتا سيكون حريصًا على أمواله" .. إينيجو مارتينيز يسخر من إمكانية عودته إلى برشلونة مجددًا!

مارتينيز سيُتابع برشلونة في نهائي السوبر من بع

سخر النجم الإسباني إينيجو مارتينيز مدافع نادي النصر، من إمكانية عودته مرة أخرى إلى برشلونة، بعد أن ترك البلوجرانا في صيف 2026، من أجل الانتقال لدوري روشن السعودي.

وحلّ المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز ضيفًا على برنامج "Fanzone" عبر منصة 3Cat، حيث تحدث عن نهائي كأس السوبر الإسباني المرتقب بين برشلونة وريال مدريد، والتي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني، كما تطرق إلى تجربته الحالية مع نادي النصر.

    كيف سخر إينيجو مارتينيز من إمكانية عودته إلى برشلونة؟

    وكان إينيجو قد فاجأ الجميع في أغسطس 2025 بقراره الرحيل عن برشلونة والانضمام إلى النصر، وبعد أقل من ستة أشهر من مغادرته، علّق على إمكانية عودته للنادي الكتالوني ساخرًا.

    وقال مارتينيز: "لا يمكنني العودة إلى برشلونة، من المستحيل أن يفرط لابورتا في كل هذه الأموال".

    وأضاف المدافع صاحب الـ34 عامًا: "بصراحة أنا مرتاح جدًا في النصر، بالطبع أفتقد برشلونة؛ كان أفضل عام في مسيرتي الاحترافية، وهناك عرفت معنى الانتماء الحقيقي للنادي".

    وواصل: "الآن أتابعكم من بعيد، ولن أكون حاضرًا في نهائي السوبر ضد ريال مدريد لأن لدينا مباراة في اليوم التالي، يؤسفني ألا أكون هناك".

    "السوبر الإسباني محطة مفصلية لبرشلونة"

    وأكد مارتينيز أن نهائي السوبر الإسباني يمثل محطة مفصلية لبقية الموسم، قائلاً: "هذه المباراة تكون عادة حاسمة لما تبقى من الموسم، والهزيمة فيها توجّه ضربة قوية للفريق الخاسر".

    وتابع: "برشلونة يبدو أفضل حاليًا ويصل بثقة أكبر، شاهدت آخر 20 دقيقة من مباراة ريال مدريد ولم أجدهم في أفضل حالاتهم،".

    واستطرد مدافع النصر تصريحاته قائلًا: "آمل أن نستمتع بالمباراة وألا نعاني كثيرًا، وأن يفوز برشلونة بالسوبر".

  • ماذا قال مارتينيز عن صفقة جواو كانسيلو؟

    وأشاد مدافع برشلونة السابق بالمستوى الذي يقدمه الشاب جيرارد مارتين في الخط الخلفي قائلاً: "أنا سعيد جدًا بما يقدمه جيرارد مارتين، واستغل فرصته بشكل رائع ويقدم موسمًا كبيرًا".

    وأردف مارتينيز نصائحه لمارتين: "يحب التعلم ولا يتذمر أبدًا، يسعدني رؤية مدافعين شباب من أبناء النادي وأتمنى أن يستمر على هذا المستوى".

    وعن صفقة جواو كانسيلو مع برشلونة، قال إينيجو: "كانسيلو أثبت بالفعل جودته، وسيكون إضافة مهمة للفريق".

    واقترب جواو كانسيلو من الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد أن تم استبعاده من قائمة الفريق المحلية، بناءً على رغبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.

  • تاريخ كأس السوبر الإسباني في السعودية

    تحتضن المملكة العربية السعودية نسخة عام 2026 من بطولة كأس السوبر الإسباني، التي سيتم بثها مجانًا عبر تطبيق ثمانية، في استمرار للشراكة التي جعلت من السعودية الوجهة الرسمية للبطولة منذ عام 2020، على أن يستمر عقد الاستضافة حتى عام 2027.

    ومنذ انتقال السوبر الإسباني إلى الأراضي السعودية، تغيّرت ملامح البطولة بشكل جذري، بعدما تحولت من مباراة محلية تقليدية تُقام بين بطل الدوري وبطل الكأس، إلى مهرجان كروي عالمي بنظام رباعي، يضم أبرز أندية إسبانيا ويُتابَع من جماهير الكرة في مختلف القارات.

    وكانت الشرارة الأولى لهذا التحول في يناير 2020 بمدينة جدة، عندما أُقيمت أول نسخة بالنظام الجديد بمشاركة أربعة فرق، وأسفرت عن تتويج ريال مدريد بعد تفوقه على أتلتيكو مدريد في النهائي بركلات الترجيح، في نسخة دشّنت مرحلة جديدة للبطولة على المستويين الفني والتسويقي.

    وخلال السنوات الماضية، شهدت الملاعب السعودية لحظات استثنائية، من بينها تتويج ريال مدريد بعدة ألقاب، وعودة برشلونة إلى منصات التتويج، وسط حضور جماهيري كثيف وتنظيم نال ثناء الاتحاد الإسباني، لتتحول البطولة إلى واجهة عالمية لكرة القدم الإسبانية في منطقة الشرق الأوسط.

    وتوزعت النسخ الست التي أقيمت بين مدينتي الرياض وجدة، مؤكدة نجاح التجربة سواء على صعيد الجودة الفنية أو التغطية الإعلامية، خاصة مع تكرار مواجهات الكلاسيكو التي خطفت أنظار العالم، وكان أبرزها نهائي 2025 الذي انتهى بفوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 5-2.

    وجاء ذلك التتويج ليمنح برشلونة رد اعتبار قوي بعد خسارته لقب نسخة 2024، حين سقط في النهائي أمام ريال مدريد بنتيجة 4-1، ليؤكد السوبر الإسباني مكانته كواحد من أكثر البطولات إثارة على الساحة الكروية.

    تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها.

