كيليان مبابي يشعر "بالحيرة" بعد تحقيقه أعلى مستوى غير مرغوب فيه في مسيرته مع ريال مدريد
مشكلة الركبة ناجمة عن هزيمة سيلتا
سيغيب مبابي عن مباراة الاثنين ضد غيتافي، منافس ريال مدريد، بسبب مشكلة في الركبة عانى منها قائد المنتخب الفرنسي في الأشهر الأخيرة. تعود المشكلة إلى إصابة تعرض لها في الهزيمة 2-0 على أرضه أمام سيلتا فيغو في ديسمبر.
لعب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا 90 دقيقة كاملة في المباراة التي خسرها فريقه، بينما سجل ويليوت سويدبرغ هدفين في الشوط الثاني بعد دخوله من على مقاعد البدلاء في نتيجة مفاجئة. ومع ذلك، لم يشارك لاعب باريس سان جيرمان السابق في الهزيمة 2-1 على أرضه أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بعد ثلاثة أيام، قبل أن يعود للفوز على ألافيس بعد أسبوع من هزيمة سيلتا.
بعد تسجيله هدفًا في الفوز على إشبيلية قبل عطلة عيد الميلاد، لم يشارك مبابي مرة أخرى حتى الهزيمة في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، بعد أن غاب عن الفوز في نصف النهائي على أتلتيكو مدريد. وحتى في تلك المباراة، لم يشارك المهاجم الفرنسي سوى كبديل في محاولة من ريال مدريد لإنقاذ النتيجة.
أدى الهزيمة 3-2 في النهاية إلى إقالة تشابي ألونسو من منصب مدرب ريال مدريد.
الرقم القياسي الشخصي غير المرغوب فيه لمبابي
ثم غاب مبابي عن المباراة الأولى لألفارو أربيلوا كمدرب لريال مدريد، وهي الهزيمة المفاجئة 3-2 في كأس الملك أمام ألباسيتي، ليشارك بعد ذلك في المباراة التي فاز فيها فريقه 2-0 على ليفانتي، والتي سجل فيها هدفًا مرة أخرى.
ومع تفاقم مشاكل الركبة، تجاوز مبابي بالفعل أطول فترة غياب له في موسم واحد، والتي كانت في موسم 2019-2020 حيث غاب 51 يوماً بسبب الإصابة.
في هذا الموسم وحده، غاب المهاجم عن 53 يومًا بسبب ثماني إصابات منفصلة، وهو رقم سيزداد فقط مع غيابه عن مباراة الاثنين ضد خيتافي بعد أن غاب عن فوز الأربعاء في دوري أبطال أوروبا على بنفيكا. أحرز أوريلين تشواميني وفينيسيوس جونيور هدفين في منتصف الأسبوع ليحسموا الفوز بنتيجة 3-1 على حساب الفريق البرتغالي، بعد أن أشرف أربيلوا على الفوز 1-0 في لشبونة في مباراة الذهاب.
لكن المباراة نفسها شابتها فضيحة بعد أن قامجيانلوكا بريستياني بإهانة فينيسيوس جونيور عنصريًا.
أدى فوز ريال مدريد على بنفيكا إلى تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لمواجهة مانشستر سيتي. وسيواجه الفائز في اللقاء بين الفريقين الأوروبيين القويين إما أتالانتا أو بايرن ميونيخ في ربع نهائي المسابقة.
لكن ريال مدريد يخشى أن يغيب مبابي عن مباراة مانشستر سيتي. وقال مدير النادي إميليو بوتراغينو: "نأمل ألا يكون الأمر خطيرًا، لأنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا. في الوقت الحالي، لا نعرف ما إذا كان سيكون جاهزًا لمباراة مانشستر سيتي".
مبابي غير مستعد للمخاطرة في كأس العالم
يقوم كل من مبابي وريال مدريد الآن بتقييم الخيارات المتاحة لتجنب المزيد من التوتر، حيث يرغب اللاعب نفسه في تجنب الخضوع لعملية جراحية لتصحيح المشكلة مع اقتراب موعد كأس العالم بعد ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر.
من المقرر أن يقود مبابي منتخب "الديوك" في ما سيكون آخر بطولة لديدييه ديشامب كمدرب للمنتخب الفرنسي. ديشامب، الذي قاد المنتخب الفرنسي للفوز بكأس العالم 2018 وكاد أن يحقق نجاحًا متتاليًا في كأس العالم 2022، سيرغب في الاعتزال وهو يحمل ميدالية الفائز بكأس العالم حول عنقه.
بدلاً من ذلك، يعمل مبابي الآن مع الطاقم الطبي للنادي من أجل إيجاد بديل عملي للجراحة التي من شأنها أن تعرض حلمه في كأس العالم للخطر. كان نجم فرنسا عنصراً أساسياً في تأهل رجال ديشامب إلى نهائيات 2026، حيث سجل خمسة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في أربع مباريات.
ريال مدريد يسعى لمواصلة مطاردة برشلونة
يأمل ريال مدريد في العودة إلى طريق الانتصارات لتعزيز آماله في الفوز بلقب الدوري الإسباني بعد خسارته 2-1 أمام أوساسونا نهاية الأسبوع الماضي. هذه النتيجة، إلى جانب فوز برشلونة 3-0 على ليفانتي، أدت إلى تراجع الفريق العاصمي إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني قبل مباريات نهاية الأسبوع.
يمكن لبرشلونة أن يوسع الفارق مؤقتًا إلى أربع نقاط عن ريال مدريد عندما يستقبل فياريال في ملعب كامب نو يوم السبت بعد الظهر.
