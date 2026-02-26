AFP
كيليان مبابي يأمل في تجنب الجراحة لإصابة في الركبة يعاني منها منذ ثلاثة أشهر، حيث يسعى نجم ريال مدريد إلى الحفاظ على حلمه في الفوز بكأس العالم
أزمة الركبة المستمرة لمبابي
تجلت عزيمة مبابي القوية على قيادة ريال مدريد للفوز باللقب خلال نهائي السوبر كوبا ضد برشلونة في جدة. في البداية، وضع الجهاز الفني خطة حذرة، بهدف إراحة النجم الفرنسي لمدة ثلاثة أسابيع كاملة حتى تهدأ التهاب المفصل. ومع ذلك، فإن أهمية مباراة الكلاسيكو الحاسمة التي كان فيها اللقب على المحك دفعت إلى التخلي عن تلك الخطط المحافظة في النهاية، حيث دفع المهاجم جسده إلى أقصى حدوده. ويبدو أن تلك المجازفة المحسوبة قد جاءت بنتائج عكسية. بعد تفاقم الألم بشكل مفاجئ وتجدد الشعور بعدم الراحة خلال حصة التدريب يوم الثلاثاء، اضطر مبابي إلى التوقف عن التدريبات ووقف جميع الأنشطة البدنية على أرض الملعب رسميًا. وتفيد صحيفة AS أنه يخضع حاليًا لتقييمات شاملة مع أطباء متخصصين، في محاولة يائسة لتحديد المصدر التشريحي الدقيق لهذا الألم المزمن والحصول على تشخيص نهائي قبل أن تتفاقم الحالة.
إدارة مشكلة مستمرة منذ ديسمبر
يعود أصل المشكلة إلى مباراة 7 ديسمبر ضد سيلتا فيغو، التي شكلت نهاية اللياقة البدنية الهائلة التي أظهرها مبابي في بداية الموسم. على الرغم من أن النادي حاول التعامل مع المرض داخليًا، إلا أن الشفاء التام لا يزال بعيد المنال. تضيف كأس العالم الوشيكة طبقة كبيرة من التعقيد إلى الموقف، حيث أن اختيار الجراحة من شأنه أن يعرض فرص المهاجم في قيادة منتخب بلاده على أكبر مسرح كروي للخطر الشديد.
وركز النجم الفرنسي على الحفاظ على حلمه في المشاركة في كأس العالم، وعارض بشدة إجراء عملية جراحية، واختار الاعتماد على إعادة التأهيل المحافظ بدلاً من ذلك. وبالتنسيق الوثيق مع الطاقم الطبي لريال مدريد، يتشاور مبابي بنشاط مع متخصصين خارجيين لإيجاد بديل قابل للتطبيق. وعلى الرغم من عدم تحديد موعد محدد لعودته، إلا أن هناك تفاهمًا متبادلًا قويًا بين اللاعب والنادي على أنه لن يعود إلى الملعب حتى يتعافى تمامًا.
السعي لتحقيق أعلى مستويات الأداء
ليس سراً أن مبابي كان يلعب وهو يعاني من ألم شديد خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو عامل أثر بشكل واضح على مستواه في الأداء. بعد أن شعر بالإصابة مرة أخرى يوم الثلاثاء، غاب عن ملعب البرنابيو في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا. وهو يسعى حالياً إلى التخلص من الألم الذي يمنعه من تقديم المستوى العالمي الذي أظهره خلال معظم الموسم.
ريال مدريد في حاجة ماسة إلى عودة موهبته وقدرته على تسجيل الأهداف، لكنهم يريدون أن يكون الفرنسي في أفضل حالة بدنية بدلاً من الظهور بشكل متقطع بناءً على مدى تحمله للألم. بدون تقرير طبي رسمي صادر بشأن مدى إصابته، تحولت الأجواء في فالديبيباس من مناقشة "الألم" إلى الاعتراف بإصابة رسمية.
البحث عن حل طويل الأمد
وقد تحول الاهتمام الآن إلى إجراء تحليل طبي متعمق واستشارة الأخصائيين. بقيادة نيكو ميهيتش، كبير الأطباء في ريال مدريد، يبحث النادي بشكل شامل عن خيارات غير جراحية لعلاج الركبة. والهدف هو تحقيق توازن دقيق: تمكين مبابي من مساعدة ريال مدريد في سعيه للفوز باللقب مع الحفاظ على لياقته البدنية في ذروتها استعدادًا لكأس العالم القادمة.
مع اقتراب الموسم من نهايته الحاسمة، لا يستطيع ريال مدريد تحمل غياب لاعبه البارز لفترة طويلة. ومع ذلك، فإن سوء إدارة الإصابة في هذه المرحلة ينطوي على خطر شديد يتمثل في انهيار بدني كامل. وبالتالي، يدرس كل من النادي واللاعب بعناية جميع نصائح الخبراء لضمان تعافي مستقر، مما يسمح لمبابي باستعادة سرعته الهائلة وقيادة هجوم النادي والمنتخب الوطني.
