كيليان مبابي يعلق على عودته إلى تشكيلة فرنسا .. وديدييه ديشان: لا أعلم إن كان لديه مشكلة ما!

أرسل كيليان مبابي رسالة بعد تأكيد ديدييه ديشان أن نجم ريال مدريد سيقود ليه بلو لمباريات دوري الأمم مع كرواتيا.

المقالة تتابع أدناه المقالة تتابع أدناه المقالة تتابع أدناه الموضوع يُستكمل بالأسفل تم استدعاء مبابي إلى تشكيلة فرنسا

سيرتدي شارة القيادة ضد كرواتيا

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