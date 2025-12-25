خاص | "لا أريد رؤية المزيد من اللاعبين مثله" .. نجم فرنسا السابق يُحبط مبابي بشأن الكرة الذهبية ومقارنته مع زين الدين زيدان

سيحتاج كيليان مبابي إلى رفع مستواه أكثر إذا أراد الفوز بالكرة الذهبية التي لا تزال عصيّة عليه، إذ إن أفضل نتيجة حققها كانت المركز الثالث عام 2023. ومع أن الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لم يعودا ينافسان على الجائزة، إلا أن لاعبين آخرين تفوقوا على مبابي في سباقها.

وعند سؤاله عمّا إذا كان مقدّرًا لمبابي أن يفوّت الكرة الذهبية دائمًا، قال النجم الفرنسي السابق فرانك لوبوف “لا أحب الكرة الذهبية، لأنها بالنسبة لي لا تعني شيئًا. فهي لا تُمنح لأفضل لاعب فعليًا. يُفترض أن الكرة الذهبية تُمنح لأفضل لاعب في العالم، لكن إن فاز بها مبابي، فهل هذا يجعله أفضل قلب دفاع في العالم؟ أستطيع أن أقول لكم إن مبابي سيئ جدًا في مركز قلب الدفاع!

ينبغي أن تُسمّى الجائزة (MVP) أي أفضل لاعب مؤثر أو الأكثر قيمة، فهذا أدقّ. من الأفضل أن تملك لاعبًا مثل مبابي على أي قلب دفاع في العالم، حتى لو كان (ويليام) ساليبا أحد أفضلهم، لأن هؤلاء يجذبون الجماهير للشاشات والمدرجات. لكن عبارة (أفضل لاعب في العالم) لا تعني شيئًا... إنها مجرد تجارة.”

وأضاف لوبوف “أتمنى حقًا أن يفوز مبابي بالكرة الذهبية، لأنه لاعب مذهل. لكن في الوقت الحالي، اللاعبون الأبرز هم من يفوزون بالألقاب، مثل رودري، أو سابقًا بوسكيتس وكروس، أولئك الذين يصنعون اللعب ويؤدّون أدوارًا دفاعية وهجومية في آنٍ واحد. اللاعبون المكتملون هم الأهم.

دون لاعبين مثل كانتي وديكلان رايس وماكيليلي وكاسيميرو — الذي كان أفضل لاعب في ريال مدريد، يقوم بالأعمال القذرة ويصنع اللعب أيضًا — لا يمكن للفرق الكبرى النجاح.

الأمر نفسه مع لاعبين مثل فيتينيا وجواو نيفيش في باريس سان جيرمان، أو هندرسون وماك أليستر وجرافينبيرخ في ليفربول. هؤلاء أهم من أي مهاجم يسجل 40 هدفًا.

لذلك سيكون الأمر صعبًا على مبابي وهالاند. عليهم أن يقدّموا شيئًا استثنائيًا فعلًا، لأن الفرصة ستفلت منهم خلال الموسم المقبل أو الذي يليه.”