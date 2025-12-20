واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ نادي ريال مدريد، بعدما نجح في معادلة الرقم القياسي للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتسجيله 59 هدفًا خلال عام واحد، وهو الرقم الذي حققه رونالدو في عام 2013.
"سنحقق الألقاب في 2026" .. مبابي يقدم وعدًا بجمهور ريال مدريد ويوجه رسالة إلى رونالدو
- Getty Images Sport
معادلة رقم رونالدو والاحتفال على طريقته
وأنهى مبابي عام 2025 بهذا الإنجاز الاستثنائي، مؤكدًا حضوره القوي في موسمه الأول بقميص النادي الملكي، بعدما بلغ رقمًا كان يُنظر إليه لسنوات طويلة على أنه شبه مستحيل.
وجاء الهدف الحاسم في مباراة صعبة عانى خلالها ريال مدريد كثيرًا، خاصة وأن مبابي كان قد أهدر فرصتين محققتين في وقت سابق.
وشهدت المباراة سقوط رودريجو داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم مونييث رويث ركلة جزاء لصالح الميرنجي.
وكما جرت العادة، تولّى مبابي تنفيذ الركلة، ولم يُخطئ هذه المرة، مسجلًا الهدف الذي منحه معادلة الرقم التاريخي.
واحتفل النجم الفرنسي بطريقة لافتة، إذ انطلق رافعًا ذراعيه مقلدًا الاحتفال الشهير لكريستيانو رونالدو، في لقطة حملت رسالة واضحة من التقدير والاحترام، واعتُبرت إهداءً مباشرًا للنجم البرتغالي الذي بات يشاركه الرقم القياسي نفسه في عام ميلادي واحد.
"أمر لا يصدق .. وأهدي له الاحتفال"
وعقب نهاية اللقاء، عبّر مبابي عن سعادته قائلًا: "إنه أمر لا يُصدَّق، في عامي الأول أحقق ما حققه كريستيانو، قدوتي وأفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد".
وأضاف عن الاحتفال: "هذا الاحتفال مهدى له، أردت أن أبعث له رسالة خاصة لأنه كان دائمًا جيدًا معي وساعدني على التأقلم في مدريد".
وواصل: "الآن حان الوقت لأساعد أنا ريال مدريد على الفوز بالمباريات، علاقتي به رائعة، هو صديقي الآن، وأبعث له تحية ولكل جماهير ريال مدريد، مع تمنياتي لهم بعيد ميلاد سعيد وسنة جديدة سعيدة".
"سنحقق الألقاب خلال عام 2026"
وتحدث مبابي عن صعوبة مواجهة إشبيلية، ليوعد جمهور نادي ريال مدريد بتحقيق الألقاب خلال عام 2026.
وقال كيليان: "كنا نعلم أننا في المباريات الأخيرة عانينا من صعوبة في تحقيق الفوز وتقديم الأداء الجيد، إنهاء العام بانتصار أمر مهم جدًا بالنسبة لنا".
واستطرد قائلًا: "الآن سنحصل على إجازة للراحة وقضاء بعض الوقت مع العائلة، ثم نعود من أجل الفوز بالألقاب في عام 2026".
واختتم كيليان تصريحاته قائلًا: "البداية ستكون بكأس السوبر الإسباني، وهو قريب، وعلينا أن نكون جاهزين".
مبابي .. 42% من قوة ريال مدريد الهجومية
وبعد أربعة أشهر فقط من التأقلم في موسمه الأول، فرض مبابي نفسه قائدًا هجوميًا للفريق بكل سلاسة، مدعومًا بأرقام مذهلة؛ إذ سجل 59 هدفًا من أصل 140 هدفًا أحرزها ريال مدريد هذا الموسم، بنسبة بلغت 42% من إجمالي أهداف الفريق.
ولا يرى مبابي في معادلة رقم كريستيانو مجرد إنجاز رقمي، بل رسالة واضحة عن طموحه في صناعة حقبة خاصة به داخل أسوار "سانتياجو برنابيو".
وخاض كيليان مباراة تالافيرا وعينه على بلوغ هذا الرقم، ليؤكد رغبته في السير على خطى الدون البرتغالي وترك بصمة تاريخية.
ومع احتفاله بعيد ميلاده السابع والعشرين، يبدو كيليان مبابي أنه بدأ بالفعل السير في الطريق المخصص لأساطير ريال مدريد عبر التاريخ.