تحرّك مدرب فرنسا ديشان لحماية نجمه من التدقيق المتزايد بشأن إسهاماته الدفاعية وإحصاءات الركض. وقد تعرّض أسلوب لعب مبابي لانتقادات في الصحافة الإسبانية والفرنسية مؤخراً، وتناول مدرب الديوك الأمر مباشرةً عند حديثه إلى الصحفيين في مهرجان.

وأشار منتقدون إلى انخفاض مؤشرات المسافة المقطوعة لدى مبابي مقارنة بزملائه بوصفه دليلاً على نقص في المجهود، لا سيما عندما يكون الفريق دون كرة.

ولكن ديشان كان حاسماً في رده، مقترحاً أن مطالبة اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً بالركض بكثافة عالية ستكون إساءة استخدام لمواهبه المحددة.

وجادل المدرب الفائز بكأس العالم بأن تحليل كرة القدم الحديثة غالباً ما يخلط بين المجهود والفاعلية. وبالنسبة إلى ديشان، فإن إدارة لاعب بموهبة مبابي تتطلب تقبّل بعض المقايضات لضمان احتفاظه بالقوة الانفجارية اللازمة لحسم المباريات في الثلث الأخير.