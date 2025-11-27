حقق ريال مدريد فوزًا مذهلاً في بيراي، لكن ما حدث بعد المباراة جذب الانتباه بقدر ما جذبه سيناريو المباراة. كيليان مبابي، الذي سجل أربعة أهداف رائعة، روى مشهدًا مذهلاً وقع قبل انطلاق المباراة، عندما حاول مشجعو أولمبياكوس استفزازه... باللغة الفرنسية. لكن هذه الاستفزازات لم تحقق النتيجة المرجوة.
"طريقة حديثهم بالفرنسية سيئة" .. تعليق غريب من مبابي عن استفزازات جمهور أولمبياكوس له!
- AFP
أربعة أهداف ردا على استفزازات اليونان
عاش ريال مدريد أمسية حافلة بالأحداث على أرض ملعب كارايسكاكيس الملتهب. في مواجهة فريق أولمبياكوس العدواني منذ البداية، استسلم لاعبو ريال مدريد في البداية لهدف مبكر سجله تشيكينيو في الدقيقة الثامنة.
ولم يفعل الجمهور، الذي كان متحمسًا كما كان متوقعًا، أي شيء لتهدئة التوتر السائد.
لكن قبل المباراة بلحظات، كان هناك حادث آخر قد شحذ تركيز كيليان مبابي. فقد حاول بعض المشجعين زعزعة ثقته بنفسه من خلال ترديد عبارات باللغة الفرنسية.
وعندما سُئل المهاجم الريال مدريد عن ذلك بعد المباراة، ابتسم وهو يتذكر المشهد:
"نعم، نعم، نعم، أثناء الإحماء. كانوا يتحدثون الفرنسية، لكنها كانت فرنسية سيئة، كما تعلمون. كان لهجتهم سيئة، لكن هذه هي الحياة. لا بأس، كنت مركزًا على فريقي، وعلى مساعدتهم، وكنت أفكر في أدائنا على أرض الملعب ورد فعل الجمهور الجيد".
لم تؤثر هذه الأناشيد الساخرة كثيراً. رد مبابي في أفضل مكان ممكن: الملعب. في غضون سبع دقائق (22،24،29)، قلب المباراة رأساً على عقب، وأذهل الملعب الذي كان يهتز قبل لحظات قليلة. أداء رائع تواصل مع هدف رابع في الشوط الثاني، ليحسم فوزاً مذهلاً (3-4).
- AFP
مبابي يرفض فكرة اعتماد ريال مدريد على إنجازاته
أمام وسائل الإعلام، حرص قائد المنتخب الفرنسي على دحض فكرة يعتبرها مفرطة في التبسيط، وهي أن ريال مدريد يعتمد على إنجازاته المذهلة.
"أجد هذا سخيفًا. لا أريد أن أقلل من احترامكم، لكنني أقول فقط إنها سؤال سيئ. لكل لاعب دوره في الفريق، ودوري هو تسجيل الأهداف. كيف يمكنني أن أقول إننا لن نفوز بالمباريات بدون اللاعبين الآخرين؟ كل فريق لديه لاعبون يؤدون وظيفة محددة، ووظيفتي هي التسجيل. هذا ما يمكنني تقديمه للفريق. لكنني لا أفكر في الترابط أو أي شيء من هذا القبيل. هذا موضوع يخص الصحفيين... أو الأشخاص من خارج الفريق".
دون رفع صوته، أوضح مبابي موقفه: إذا كانت إحصاءاته مثيرة للإعجاب، فإن نجاحه يعتمد أيضًا على عمل المجموعة بأكملها. يرفض أي شكل من أشكال التمثيل المفرط، وهو خطاب يتناقض مع بعض التحليلات الإعلامية.
- Getty Images
تحديث حول علاقته مع تشابي ألونسو
الموضوع الآخر المثير للجدل كان علاقته بـ تشابي ألونسو، التي كانت موضع اهتمام منذ بداية الموسم. هنا أيضًا، اختار مبابي الشفافية.
"أعتقد أنه يجب قول الحقيقة: نحن متحدون للغاية. الحياة ليست دائماً وردية، وعندما يتغير المشروع أو المدرب، من الطبيعي أن تتغير الأمور. لكنني لا أعتقد أن كل ما حدث كان مستحقاً. نعم، نحن ريال مدريد، والناس يتحدثون بالضرورة عن ريال مدريد، وهذا ليس أمراً سيئاً، إنها الحياة. لكننا، نحن اللاعبين، يجب أن ندعم بعضنا البعض، وندعم المدرب، والطاقم... ونبقى متحدين. لأننا قادرون على تحقيق أشياء عظيمة هذا الموسم".
يؤكد المهاجم على التضامن الداخلي. بالنسبة له، لم يتخلى لاعبو الفريق عن مدربهم أبدًا، على الرغم من عدم فوزهم في ثلاث مباريات مؤخرًا.
ويؤكد: "هذا واضح. الليلة، رأينا أن الناس كانوا يركضون ويتحمسون. لم يكونوا يدعمون المدرب فقط، لأننا كنا دائماً أوفياء له، بل كانوا يريدون أيضاً إظهار رغبتنا في الفوز. لم نفز في ثلاث مباريات متتالية، ونعلم أن هذا أمر صعب للغاية بالنسبة لنادٍ مثل ريال مدريد. لكننا هنا، في الدوري الأوروبي... ونحن هنا للفوز. وقد فزنا بمباراة مهمة للغاية".