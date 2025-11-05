بعد نهاية الهدنة .. جلسة أمام القضاء الفرنسي تفصل في معركة كيليان مبابي وباريس سان جيرمان

يواجه النجم الفرنسي كيليان مبابي فصلًا جديدًا من النزاع القانوني مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، حيث من المقرر أن يمثل أمام محكمة العمل في باريس يوم 17 نوفمبر الجاري، على خلفية خلاف مالي يتعلق بمستحقات غير مدفوعة تبلغ قيمتها نحو 55 مليون يورو.

ويأتي هذا الاستدعاء القضائي بعد انتقال مبابي إلى صفوف ريال مدريد خلال صيف 2024، في وقت لا تزال فيه العلاقة بين اللاعب والنادي الباريسي تشهد توترًا ملحوظًا، بعد رحيله عن باريس مجانًا.

ورغم تنازل مبابي سابقًا عن شكوى تتعلق بالتحرش، إلا أنه يواصل المطالبة بحقوق مالية يعتبرها مستحقة، في قضية قد تلقي بظلالها على سمعة النادي وتثير جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية الفرنسية.