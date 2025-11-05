بعد نهاية الهدنة .. جلسة أمام القضاء الفرنسي تفصل في معركة كيليان مبابي وباريس سان جيرمان

رغم استمرار النزاع القانوني، يواصل النجم الفرنسي تقديم مستويات استثنائية على أرض الملعب، تؤكد مكانته كأحد أبرز المهاجمين في العالم.
فقد أنهى مبابي موسم 2024–2025 بأداء مذهل، حيث سجل 31 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني، ليحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي بعد أن جمع 62 نقطة، متفوقًا على منافسيه فيكتور جيوكرز مهاجم أرسنال (58.5 نقطة) ومحمد صلاح نجم ليفربول (58 نقطة).
هذا الإنجاز عزز من مكانته بين نخبة لاعبي أوروبا، رغم أن موسمه الأول مع ريال مدريد انتهى بطعم مرير بعد تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو ما ألقى بظلاله على إنجازاته الفردية.
ومع بداية موسم 2025–2026، أظهر مبابي عزيمة متجددة، حيث سجل حتى الآن 18 هدفًا في 15 مباراة في مختلف المسابقات، مساهماً بشكل مباشر في تصدر ريال مدريد للدوري الإسباني بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه.
وعلى الرغم من عدم تسجيله في خسارة فريقه أمام ليفربول بنتيجة (1-0) في دوري الأبطال، أمس الثلاثاء، لا يزال مبابي يشكل حجر الأساس في منظومة المدرب تشابي ألونسو، الذي يعتمد عليه في قيادة الهجوم وتحقيق الانتصارات.
ويستعد مبابي لمواجهة جديدة أمام رايو فايكانو نهاية هذا الأسبوع، في فرصة لتعزيز رصيده التهديفي ومواصلة تألقه، رغم استمرار القضية القانونية التي تلاحقه خارج الملعب. وبينما تتواصل المعارك القضائية في أروقة المحاكم، يثبت مبابي أن تركيزه داخل الملعب لا يتأثر، وأنه قادر على الفصل بين التحديات القانونية وأدائه الرياضي، ليبقى أحد أبرز نجوم اللعبة في العصر الحديث.