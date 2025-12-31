غياب كيليان مبابي عن السوبر الإسباني .. فرصة فينيسيوس جونيور الذهبية لـ"خنق" فلورنتينو بيريز وريال مدريد يعرف الفوز بدونه ولكن!

أسوأ شيء في عالم الساحرة المستديرة "الإصابات"؛ فهي تؤثر على نفسية اللاعب، وتحرم مشجع كرة القدم من متعة كروية مشروعة.

وبالفعل.. عشاق كرة القدم سيفقدون جزءًا كبيرًا من هذه المتعة، خلال الثلاثة أسابيع القادمة؛ وهي فترة غياب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد.

ريال مدريد أعلن مساء اليوم الأربعاء، إصابة مبابي بـ"التواء في الركبة اليسرى"؛ وسط تأكيدات إعلامية على غيابه عن الملاعب، لمدة 3 أسابيع كاملة.

غياب مبابي لثلاثة أسابيع؛ يعني أنه لن يُشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإسباني 2025-2026 على أراضيها؛ وذلك في الفترة من 7 إلى 11 يناير القادم.

وسيواجه ريال مدريد غريمه أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني؛ بينما يلتقي برشلونة مع أتلتيك بيلباو، في المباراة الأخرى من المربع الذهبي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تأكيدات غياب مبابي عن بطولة كأس السوبر الإسباني، للموسم الرياضي الحالي..