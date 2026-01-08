"لم أندم على تدريب برشلونة بدلًا من مصر" .. كيكي سيتيين يُعلن حصوله على كامل مستحقاته بعد 4 سنوات من رحيله!

تطرّق سيتين إلى فترته القصيرة مع برشلونة، التي انتهت بالخسارة القاسية 2-8 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وهي النتيجة التي عجلت بإقالته من تدريب الفريق.

وكشف المدرب الإسباني أنه تمكن أخيرًا من الحصول على جميع مستحقاته المالية من برشلونة، وقال خلال تصريحات عبر إذاعة "كادينا سير": "تم حل كل شيء، برشلونة استغرق ما بين ثلاث إلى أربع سنوات لدفع مستحقاتي، لكنه أوفى في النهاية بجميع الالتزامات ولم يعد مدينًا لي بأي شيء".

وأضاف: "الآن أنتظر فياريال، الذي لم أتقاضَ منه شيئًا حتى الآن، رغم مرور ما يقارب ثلاث سنوات، والملف موجود حاليًا في أروقة القضاء. لا تتوقع أن تحدث مثل هذه الأمور مع أندية كبيرة بهذا الحجم".