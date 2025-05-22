كيف يلعب ريال مدريد مع ألونسو؟ لغز بيلينجهام وانفجار مبابي وفينيسيوس المتوقع!

السؤال الذي يشغل أذهان مشجعي الملكي، بل وكل عشاق كرة القدم!

بحلول نهاية لقاء ريال سوسييداد بالجولة الأخيرة من الليجا سيسدل الستار على حقبة كارلو أنشيلوتي الثانية مع ريال مدريد وتبدأ حقبة جديدة بقيادة المدير الفني المرتقب تشابي ألونسو.

يأتي المدرب السابق في "لا فابريكا" بطموحات وتطلعات كبيرة، سواء من طرفه أو المشجعين، عقب موسم مخيب للآمال للملكي، وعقب فترة ذهبية للمدرب الشاب في ألمانيا في باير ليفركوزن حيث وضع نفسه على خريطة أفضل مدربي العالم.

ومع اقتراب بداية رحلة ألونسو الرسمية مع ريال مدريد التي ستكون في مونديال الأندية تمهيدًا لموسم 2025-2026، بدأت التساؤلات عن كيف سيكون شكل الميرينجي رفقة ألونسو، وهل سيعتمد نفس الأساليب الناجحة التي طبقها في ليفركوزن، أم أن مدريد لها حسابات مختلفة؟ ذلك ما نحاول إجابته في السطور المقبلة.