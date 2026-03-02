كيف أقنع القميص والعرض التقديمي بالذكاء الاصطناعي بنجامين سيسكو برفض نيوكاسل والتوقيع مع مانشستر يونايتد

وفقًا لصحيفة The Sun، تحسنت أداءات سيسكو نتيجة استقراره في الحياة في إنجلترا وانتقاله إلى منزل في شيشاير مزود بصالة رياضية خاصة وساونا وملعب كرة قدم. ساعدته بيئته الجديدة على تحسين لياقته البدنية مقارنة بأول أسابيعه مع النادي، عندما كان يقيم في فندق لوري في وسط مانشستر. يقع منزله بالقرب من مطار مانشستر، لكنه قام بتركيب نوافذ زجاجية مزدوجة لتقليل مستويات الضوضاء ومساعدته على النوم.

يعكس أداء سيسكو المتميز بعد بداية بطيئة سجله في الأندية الثلاثة السابقة التي لعب لها. سجل ثلاثة أهداف في أول ستة أشهر له مع فريق ليفيرينغ النمساوي، وهو الفريق الاحتياطي لـ RB Salzburg. ثم سجل 18 هدفًا في آخر 14 مباراة له في الموسم. كان موسمه الأول مع سالزبورغ مخيبًا للآمال، وبدأ موسمه الثاني ببطء، حيث سجل خمسة أهداف قبل عيد الميلاد. ثم سجل 11 هدفًا في آخر 14 مباراة.

تبع موسمه الأول في لايبزيغ نمطًا مشابهًا، حيث سجل سيسكو ثلاثة أهداف في أول 15 مباراة له، لكنه رد بتسجيل 11 هدفًا في الـ 16 مباراة التالية.