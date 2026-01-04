Getty Images Sport
"كيف احتسبها الفار".. كاراجر يشكك في هدف ليفربول.. وفيرتس: كنت متأكدًا أنها تسلل لذلك لم أحتفل!
ليفربول يواصل نتائجه السلبية
في مواجهة درامية حبست الأنفاس حتى الثواني الأخيرة في ملعب "كرافن كوتيج"، واصل ليفربول مسلسل نزيف النقاط بتعادل مثير (2-2) أمام فولهام ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.
المباراة التي تأخر انطلاقها لأسباب طبية، شهدت تقلبات هوليودية؛ فبعد أن نجح "الريدز" في قلب تأخرهم بهدف هاري ويلسون إلى تقدم قاتل عبر كودي جاكبو في الدقيقة 94، رفض أصحاب الأرض الاستسلام، ليخطف هاريسون ريد هدف التعادل الصاعق في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، حارماً كتيبة أرني سلوت من "ريمونتادا" كانت في المتناول، ومكرساً عقدة الفريق الدفاعية هذا الموسم.
رفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، بفارق 14 نقطة كاملة عن آرسنال المتصدر، بينما ارتفع رصيد فولهام إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر.
هدف فيرتس يشعل الجدل
بدا فيرتز وكأنه في وضع تسلل عندما أودع الكرة في الشباك في ملعب "كرافن كوتيج" لتعديل النتيجة إلى 1-1، لكن مراجعة طويلة عبر تقنية VAR أدت إلى إلغاء القرار الأصلي المتخذ في الملعب.
انطلق كونور برادلي داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة لفيرتس، الذي سددها مقوسة لتتجاوز بيرند لينو بلمسة هادئة.
لم يحتفل اللاعب الألماني، وسرعان ما رُفعت راية التسلل من قبل الحكم المساعد.
ومع ذلك، بعد فحص طويل بتقنية VAR، ألغى القرار الأصلي وسمحوا باحتساب الهدف. وأوضح مركز مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز: "راجعت تقنية VAR قرار الحكم بعدم احتساب هدف – وتأكدت من أن فيرتس كان في موقف سليم (غير متسلل) وأوصت باحتساب الهدف".
عادل هذا الهدف قراراً مشابهاً صب في مصلحة فولهام، عندما أُلغيت محاولة هاري ويلسون في البداية بداعي التسلل قبل أن تتدخل تقنية VAR لاحتساب الهدف.
كاراجر يشكك.. وفيرتس لم يصدق
شكك جيمي كاراجر في تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بعد السماح باحتساب هدف فيرتس، وفي حديثه بعد صافرة النهاية، قال كاراجر عبر شبكة "سكاي سبورتس": "بالنسبة لي يبدو متسللاً. يبدو وكأنه متقدم للأمام أكثر. أعلم أن الزوايا يمكن أن تخدعك أحياناً، لكن حقيقة أن لدينا نقطة الجزاء كمرجع للنظر إليها، لا أستطيع أن أصدق أنه تم احتسابه".
واتفق حارس مرمى فولهام السابق مارك شوارزر مع كاراجر، قائلاً عبر إذاعة "بي بي سي 5 لايف": "بالنظر إلى الإعادة لهدف ليفربول ذاك، في كل إطار يوقفون الصورة عنده يبدو متسللاً. إنه أمر غريب".
وفجر احتساب هدف فيرتس موجة غضب عارمة اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحول التعادل المثير في "كرافن كوتيج" إلى ساحة لاتهامات "الفساد التحكيمي".
وندد العديد من المشجعين، خاصة من أنصار الفرق المنافسة، بما وصفوه بـ "تسلل واضح بنسبة 100%"، معيدين استخدام وسم "LiVARpool" للتلميح إلى محاباة الحكام لكتيبة أرني سلوت.
وحتى فيرتس نفسه فوجئ باحتساب هدفه الثاني مع ليفربول. وقال بعد المباراة: "كنت متأكداً من أنه تسلل لذلك لم أحتفل حتى. كنت سعيداً بأنني سجلت لكني كنت أفضل الحصول على النقاط الثلاث".
ماذا بعد لليفربول في الفترة المقبلة؟
بمجرد إطلاق صافرة نهاية موقعة فولهام، سيدخل ليفربول في نفق مظلم من ضغط المباريات المتتالي، حيث تنتظره رزنامة مكثفة تخلو من فترات الراحة طوال شهر يناير.
الاختبار الحقيقي لعمق التشكيلة سيبدأ فوراً يوم الخميس المقبل 8 يناير، حين يحل الفريق ضيفاً على "آرسنال" متصدر الدوري في قمة نارية بملعب الإمارات، في مواجهة قد ترسم ملامح المنافسة على اللقب.
ولن يقتصر التحدي على "البريميرليج" الذي سيشهد أيضاً مواجهات ضد بيرنلي وبورنموث ونيوكاسل، بل سيتعين على كتيبة سلوت القتال على جبهتين أخريين؛ بداية من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام بارنسلي، وصولاً إلى استكمال المشوار الأوروبي الحاسم في دوري الأبطال برحلة صعبة لمواجهة مارسيليا الفرنسي، تليها استضافة قره باغ الأذربيجاني، وهو ما يتطلب جهداً بدنياً وذهنياً استثنائياً في ظل الغيابات الحالية.
