كيس سمت | دي بروينه الهولندي الذي يتصدر أجندة كبار أوروبا

يبدو أن لاعب الوسط الهولندي مقدر له أن يصل إلى النخبة بعد موسم مذهل في ملعب AFAS Stadion.

غالبًا ما توصف هولندا بأنها "أكبر مصنع للمواهب الكروية في العالم"، حيث أنجبت أساطير مثل ماركو فان باستن، ويوهان كرويف، وروود خوليت، وفرانك ريكارد، ودينيس بيركامب، وأريين روبن.

كان هؤلاء اللاعبون تجسيدًا لنموذج "كرة القدم الشاملة" المصمم لتحسين الإبداع والمهارة والتنوع الذي لا يزال المنتخب الهولندي يسعى إلى الحفاظ عليه حتى يومنا هذا، على الرغم من أنه من الإنصاف القول إنهم حرموا في السنوات الأخيرة من لاعبين من نفس الطراز قادرين على تغيير مجرى المباريات.

ومع ذلك، وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، قد يكون هذا على وشك التغيير. فقد زعمت الصحيفة الإسبانية أن "لاعب كرة القدم الشامل" التالي الذي سيخرج من هولندا هو كيس سمت: اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا الذي أصبح نجمًا بين عشية وضحاها في ألكمار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ارتبط اسم سمت في الأسابيع الأخيرة بريال مدريد وبرشلونة وليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ، ويواجه أز ألكمار صراعًا حقيقيًا للاحتفاظ باللاعب الشاب بعد فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025. حتى أن صحيفة فوتبال إنترناشونال زعمت أن رونالد كومان يفكر في ضم سمت إلى المنتخب الهولندي الأول في وقت لاحق من هذا العام، وهو دليل على مدى التقدم الذي أحرزه في مثل هذه الفترة القصيرة.

قد يحظى سمت قريبًا بفرصة اختبار نفسه على أكبر المسارح، وتشير جميع الدلائل المبكرة إلى أنه سيتألق تحت ضغط التوقعات. السؤال هو: ما الذي يجعل صانع ألعاب أز أورانج موهبة فريدة من نوعها؟ GOAL يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته عن النجم الصاعد المحتمل للمنتخب الهولندي...