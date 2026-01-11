رغم أنها ليست بالرباط الصليبي .. ليفربول يتلقى ضربة قوية بعد اكتشاف خطورة إصابة كونور برادلي في الركبة!

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: "يؤكد نادي ليفربول أن كونور برادلي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة. تعرض الظهير الأيمن للإصابة في الدقائق الأخيرة من مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت مساء الخميس الماضي على ملعب آرسنال.

"سيخضع برادلي لعملية جراحية في الأيام المقبلة، ثم يبدأ فترة إعادة تأهيل في مركز تدريب AXA. لم يتم تحديد موعد لعودته للعب في هذه المرحلة من العملية".

على الرغم من أنه من المتوقع أن يغيب برادلي عن بقية الموسم المحلي، إلا أن حلمه بالمشاركة في كأس العالم 2026 لم يتلاشى بعد، حيث تأمل أيرلندا الشمالية في تأمين تأهلها إلى تلك البطولة من خلال المباريات الفاصلة في مارس.

ومع ذلك، فإن غيابه يمثل ضربة أخرى خطيرة لخطط آرني سلوت، اعترف مدرب ليفربول أنه "خشي الأسوأ" بعد أن شاهد مدافعًا شابًا آخر يغادر ملعب الإمارات وهو يعرج ويرتدي دعامة للركبة.

وقد فقد بالفعل لاعب الوسط جيوفاني ليوني بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي. وفي الوقت نفسه، يعاني المهاجم ألكسندر إيساك، الذي تبلغ قيمته 125 مليون جنيه إسترليني (168 مليون دولار)، من كسر في الساق.