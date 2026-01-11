Getty
رغم أنها ليست بالرباط الصليبي .. ليفربول يتلقى ضربة قوية بعد اكتشاف خطورة إصابة كونور برادلي في الركبة!
برادلي يتوجه لإجراء عملية جراحية
لم يتم تحديد جدول زمني لشفائه من قبل المسؤولين في أنفيلد، لكن موقع The Athletic يزعم أن الإصابة القوية ستؤدي إلى "إنهاء الموسم"، وبدا برادلي على وشك البكاء عندما تم مساعدته على النهوض في مباراة الجانرز، حيث غطى وجهه بقميصه أثناء حمله إلى غرفة الملابس.
خففت نتائج الفحوصات المخاوف بشأن إصابة الرباط الصليبي الأمامي (ACL)، لكن برادلي أصيب "بضرر كبير في العظام والأربطة في ركبته اليسرى". وسيخضع الآن لعملية جراحية.
إصابة برادلي: آخر المستجدات حول مدافع ليفربول
وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: "يؤكد نادي ليفربول أن كونور برادلي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة. تعرض الظهير الأيمن للإصابة في الدقائق الأخيرة من مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت مساء الخميس الماضي على ملعب آرسنال.
"سيخضع برادلي لعملية جراحية في الأيام المقبلة، ثم يبدأ فترة إعادة تأهيل في مركز تدريب AXA. لم يتم تحديد موعد لعودته للعب في هذه المرحلة من العملية".
على الرغم من أنه من المتوقع أن يغيب برادلي عن بقية الموسم المحلي، إلا أن حلمه بالمشاركة في كأس العالم 2026 لم يتلاشى بعد، حيث تأمل أيرلندا الشمالية في تأمين تأهلها إلى تلك البطولة من خلال المباريات الفاصلة في مارس.
ومع ذلك، فإن غيابه يمثل ضربة أخرى خطيرة لخطط آرني سلوت، اعترف مدرب ليفربول أنه "خشي الأسوأ" بعد أن شاهد مدافعًا شابًا آخر يغادر ملعب الإمارات وهو يعرج ويرتدي دعامة للركبة.
وقد فقد بالفعل لاعب الوسط جيوفاني ليوني بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي. وفي الوقت نفسه، يعاني المهاجم ألكسندر إيساك، الذي تبلغ قيمته 125 مليون جنيه إسترليني (168 مليون دولار)، من كسر في الساق.
جدل مارتينيلي: نجم أرسنال يعتذر عن تصرفاته
أثارت إصابة برادلي المؤسفة جدلاً ضد أرسنال. فقد سقط بعد أن شاهد ركبته تلتوي وتنثني أثناء محاولته إبعاد الكرة، ثم ألقى جناح أرسنال جابرييل مارتينيلي الكرة عليه قبل أن يحاول سحب لاعب كاستيلديرج من الملعب.
اعتذر مارتينيلي، لاعب المنتخب البرازيلي، لاحقًا عن تصرفاته، قائلاً على وسائل التواصل الاجتماعي: "تبادلت الرسائل مع كونور وقد اعتذرت له بالفعل. لم أكن أدرك حقًا أنه أصيب بإصابة خطيرة في خضم لحظة الغضب. أريد أن أقول إنني آسف بشدة على رد فعلي. أتمنى لكونور الشفاء العاجل".
سارع نجوم ليفربول للدفاع عن زميلهم، وحصل إبراهيما كوناتي على بطاقة صفراء. وقال قائد الريدز فيرجيل فان ديك عن المشاجرة غير السارة: "كان الجميع غير سعداء في تلك اللحظة. لم يكن الأمر يقتصر على لاعبين اثنين، بل كان الجميع، وهذا أمر طبيعي لأن كونور كان على أرض الملعب ودفعه خارج الملعب ليس مشهدًا جيدًا.
"من السهل عليكم تحليل الموقف من خلال مقاطع الفيديو. بالنسبة لنا، حدث الأمر بسرعة كبيرة. جاءت الكرة الطويلة، وكونور حاول الاستحواذ عليها، وسقط على أرض الملعب، ومن الواضح أن مارتينيلي دفعه خارج الملعب، فرد لاعبونا على ذلك. تجمعنا جميعًا. ولم نكن نعرف ما حدث بالضبط، لكن الموقف لم يكن جيدًا، ولم يكن مارتينيلي في موقف جيد أيضًا. نحن نركز الآن على كونور".
التالي: ليفربول بحاجة إلى لاعب في مركز الظهير الأيمن
لعب برادلي دوره في حفاظ ليفربول على شباكه نظيفة أمام آرسنال. على الرغم من عدم تسديدهم أي تسديدات على المرمى أمام متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قدم أداءً أكثر من رائع في ملعب الإمارات، ويحافظ الآن على سجله الخالي من الهزائم في 10 مباريات في جميع المسابقات - منذ هزيمته 4-1 أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا في 26 نوفمبر.
لن يتمكن سلوت من الاستعانة بخدمات برادلي في المستقبل القريب، مما يعني أن لاعبين مثل جيريمي فرينبونج وجو جوميز وكالفين رامزي سيتنافسون على مركز الظهير الأيمن في التشكيلة الأساسية. وستكون أول فرصة لهم لإثبات أنفسهم في مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد فريق بارنسلي من دوري الدرجة الأولى يوم الاثنين.
