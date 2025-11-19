"كان يغمى عليّ بسببه".. فابريجاس يتغنى بكونتي ويتذكر "الأمر الصعب" في تشيلسي!

انضم فابريجاس إلى تشيلسي في عام 2014 عندما أعاده جوزيه مورينيو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. بعد عامين، وصل كونتي كمدير فني وبدأ بنظام 4-2-3-1.

لكن بعد سلسلة من النتائج السيئة، بما في ذلك الخسارة 3-0 أمام أرسنال في ملعب الإمارات، تحول كونتي إلى تشكيل 3-4-3 الذي غيّر موسم تشيلسي تماماً. في هذا التشكيل، وجد فابريجاس نفسه غالباً خلف ثنائي خط الوسط المفضل نيمانيا ماتيتش ونجولو كانتي، حيث كان يشارك بانتظام كبديل مؤثر.

حتى دون أن يكون أساسياً باستمرار، ظل مؤثراً بشكل كبير، مستخدماً تمريراته الاستثنائية وإبداعه لكسر الدفاعات في اللحظات الحاسمة.

تحت قيادة كونتي، شارك فابريجاس في 86 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 10 أهداف وقدم 23 تمريرة حاسمة. كانت مساهماته أساسية في نجاح تشيلسي، بما في ذلك لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2016–2017 والفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، مما يمثل مرحلة قوية ولا تُنسى في مسيرته في ستامفورد بريدج.