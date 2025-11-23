عاد بايرن إلى طريق الانتصارات بفوز مدوٍ 6-2 على فرايبورج لكنه تأخر في النتيجة على أرضه بسبب ركنيتين مبكرتين حيث طفت مشكلات الكرات الميتة على السطح مرة أخرى.
"لا ينبغي أن نختبئ".. كومباني: سنحل نقطة ضعف بايرن ميونخ قبل موقعة آرسنال!
- Getty Images Sport
معاناة بايرن في الركلات الثابتة تتفاقم
يتربع بايرن على قمة الدوري الألماني بعد أول 11 مباراة من الموسم، حيث حصد 31 نقطة من أصل 33 متاحة. وفي خضم ذلك، استقبلت شباك العملاق البافاري ثمانية أهداف فقط في الدوري، وهو أقل عدد في الدرجة الأولى بألمانيا هذا الموسم، بينما يواصلون مسيرتهم التي تبدو بلا توقف نحو تحقيق لقب الدوري الألماني للمرة الثانية على التوالي.
ومع ذلك، فمن بين الأهداف الثمانية التي استقبلوها، جاءت ستة أهداف من مواقف الركلات الثابتة، وهو أمر يدعو للقلق قبل مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء أمام أرسنال.
يفتخر "الجانرز" مثل بايرن، بسجل مثالي بنسبة 100 في المائة في المنافسات الأوروبية هذا الموسم بعد فوزهم بمبارياتهم الأربع الافتتاحية في مرحلة الدوري.
يتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مبارياته الـ 11 الافتتاحية في الموسم، ولديه فرصة للابتعاد بفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني عندما يستقبل توتنهام في ملعب الإمارات مساء اليوم الأحد.
وكان السبب الرئيسي وراء صعود "الجانرز" إلى القمة في الدرجة الأولى بإنجلترا هو براعتهم في الركلات الثابتة.
سجل رجال ميكيل أرتيتا 10 أهداف من مواقف الكرات الميتة، أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وقدرتهم على تهديد أي فريق من الركنيات أو الركلات الحرة ستشكل خطراً هائلاً على بايرن في منتصف الأسبوع.
كومباني "هادئ" بشأن مشاكل بايرن في الركلات الثابتة
جاءت الأهداف الأربعة الأخيرة التي استقبلها بايرن من مواقف ركلات ثابتة، وهو ما سيتطلع نظراؤهم في الدوري الإنجليزي الممتاز لاستغلاله ليلة الأربعاء. ومع ذلك، يصر مدرب بايرن، كومباني، على أنه "هادئ" بعد سؤاله عما إذا كان قلقاً بشأن مواجهة أرسنال المتخصص في الركلات الثابتة في دوري أبطال أوروبا.
قال كومباني: "أنا هادئ. ارتكبنا أخطاء في هذه المراحل كفريق. لا ينبغي أن نختبئ، يجب أن نظهر الشخصية والطابع المميز للدفاع ضدها".
وأضاف: "نحن أيضاً فريق جيد في الهجوم بالركلات الثابتة. علينا فقط أن نبقى هادئين ونعمل للخروج من هذه المرحلة ونظهر أننا جيدون أيضاً في هذا القسم. لدي ثقة بأننا سنحل الأمر".
في النهاية، مضى بايرن لتحقيق فوز ضخم 6-2 على فرايبورغ يوم السبت، حيث سجلت أهداف من مايكل أوليس (مرتين)، ولينارت كارل، وهاري كين، ونيكولاس جاكسون، ودايو أوباميكانو، ليعود "إف سي هوليوود" (لقب بايرن) إلى سكة الانتصارات بعد تعادله 2-2 مع يونيون برلين قبل فترة التوقف الدولي.
- Getty Images Sport
مدرب بايرن يكيل المديح لآرسنال
واصل كومباني كيل المزيد من المديح لأرسنال قبل لقاء الأسبوع المقبل، مضيفاً: "إنهم الفريق الأفضل في أوروبا في الركلات الثابتة. أعتقد أنه تحدٍ جيد. لا أعرف ما إذا كان هناك العديد من الفرق الأفضل من أرسنال في أوروبا في الوقت الحالي. نحن نتطلع للمباراة".
اعتماد أرسنال على الركلات الثابتة يعني أنه أطلق عليهم لقب "نادي الركلات الثابتة"، وهو لقب تقبله المشجعون برحابة صدر. في الواقع، كلما سجل أرسنال من موقف كرة ميتة، هتف المشجعون "ركلة ثابتة مرة أخرى، أوليه أوليه!" للاحتفال بفعاليتهم من الركنيات أو الركلات الحرة.
سيأمل "الجانرز" في الحفاظ على مستواهم الجيد عندما يواجهون توتنهام في ديربي شمال لندن يوم الأحد. لم يفز توتنهام بمباراة في الدوري على ملعب الإمارات منذ عودتهم من التأخر بهدفين ليفوزوا 3-2 في عام 2010.
آرسنال يتلقى دفعة معنوية في توقيت مناسب
تلقى آرسنال دفعة قوية في توقيت مناسب بشأن الإصابات قبل سلسلة مباريات الأعياد المزدحمة، حيث يقترب القائد مارتن أوديجارد من العودة من الإصابة. عانى لاعب الوسط النرويجي من بداية متقطعة لموسم 2025-26، حيث يغيب حالياً بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال الفوز على أرضه أمام وست هام الشهر الماضي.
قبل المباراة، اعترف أوديجارد بأنه قريب من العودة، مصرحاً: "هذا الأسبوع كنت أعمل بجد حقاً على إعادة تأهيلي - والأمر يسير بشكل جيد للغاية. أستطيع أن أشعر أنني أقترب كل يوم وأصل إلى المراحل النهائية حيث يصبح الأمر أكثر إثارة".
وواصل: "كنت أقوم ببعض العمل في الملعب والتدريبات، لذا أشعر حقاً أنني أصل إلى هناك. هذا هو الجزء الأفضل من إعادة التأهيل، عندما تقترب من الانضمام للفريق، يمكنك القيام بالكثير في الملعب ويمكنك أن تكون أكثر قوة في إعادة التأهيل. أشعر أنني أصبح أقوى وأقوى. لا أطيق الانتظار للعودة الآن، نحن على مسار جيد والأمور تبدو جيدة. أنا متحمس حقاً".
وختم: "أعتقد أن هذا أحد الأشياء الجيدة بشأن التعرض للإصابة. تصبح أكثر جوعاً وحماساً للعب كرة القدم مرة أخرى. هذا هو الجزء الجيد في الأمر، أنا في قمة الشوق للبدء من جديد".