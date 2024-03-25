كورتوا وجافي الأبرز .. نجوم مرشحون للغياب عن يورو 2024

من أبرز النجوم الغائبين عن يورو 2024؟

مع اقتراب بطولة أمم أوروبا يورو 2024 سيغيب بعض النجوم البارزين بينما يطمح البعض الأخر فى التعافى السريع من الإصابة قبل انطلاق البطولة الكبرى هذا الصيف فى ألمانيا.

ويتبقى أقل من ثلاثة أشهر على المباراة الافتتاحية لبطولة يورو 2024 والوقت ينفد أمام العديد من اللاعبين للعودة إلى لياقتهم الكاملة قبل البطولة، وتم بالفعل استبعاد بعض النجوم المميزين بسبب الإصابات الخطيرة، بينما سيغيب آخرون عن البطولة بسبب الإيقاف والخلافات مع المدربين.

ولا يزال هناك العديد من اللاعبين المتفائلين بشأن فرصتهم في العودة إلى قائمة منتخباتهم الوطنية خلال الشهرين القادمين عن طريق استعادتهم للياقتهم البدنية وإعادة اكتشاف أفضل مستوياتهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرصد موقع "جول" فى التقرير التالى أبرز النجوم الغائبين عن بطولة اليورو هذا الصيف على النحو التالى:-