رغم نفي اللاعب نفسه .. المدير التنفيذي السابق لبرشلونة يكشف كواليس اقترابه من ضم كورتوا!

كورتوا كان قريبًا من الانضمام لبرشلونة مع شتيجن وبرافو، من أجل سد الفجوة التي تركها رحيل فيكتور فالديس، حيث قام وقتها بورداس الذي كان يعمل كنائب لرئيس النادي بجس النبض بشأن ضمه، خلال الفترة التي قضاها البلجيكي معارًا من تشيلسي إلى أتلتيكو مدريد.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن بداية اهتمام برشلونة بكورتوا كانت في موسم 2010/2011، حيث كان اسمه يتردد بكثرة داخل عمالقة أوروبا بسبب مستوياته المميزة مع خينك في الدوري البلجيكي.

برشلونة كان يفكر وقتها في التعاقد مع كورتوا، بقيمة مالية تصل إلى 3 ملايين يورو، بعد سلسلة من التقارير الإيجابية عنه، والإشادة بنضجه وقامته الطويلة، وتمكنه من السيطرة على منطقة الجزاء.

الصفقة لم تكتمل، نظرًا لثقة برشلونة في فيكتور فالديس وبديله مانويل بينتو، حيث كان يميل النادي إلى الحفاظ على الاستقرار الذي يعيشه الفريق بهذا المركز، بدلًا من الاستثمار في حارس جديد لا يمثل أي أولوية.

تشيلسي استغل الموقف، وتعاقد مع كورتوا بمبلغ 9 ملايين يورو، مع ارتفاع ملحوظ في سعره بعد فوز خينك بالدوري، وانتقل بعدها اللاعب معارًا إلى أتلتيكو مدريد الذي شهد بزوغه كأحد أهم مواهب الحراسة في العالم.