رغم نفي اللاعب نفسه .. المدير التنفيذي السابق لبرشلونة يكشف كواليس اقترابه من ضم كورتوا!

كشف خافيير بورداس، المدير التنفيذي السابق لبرشلونة، عن قصة فشل النادي الكتالوني في التعاقد مع تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد الحالي.
كورتوا يعتبر حاليًا أحد أفضل الحراس في تاريخ ريال، حيث يعيش فترة رائعة بمسيرته، وكان بطلًا للفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 أمام ليفربول، وقدم العديد من المستويات البطولية في الفترة الأخيرة.
ووسط الشعبية الطاغية التي يتمتع بها البلجيكي في سانتياجو برنابيو، كان من الممكن أن يتغير الوضع تمامًا، لو نجح برشلونة في ضمه خلال نفس الصيف الذي تعاقد فيه الثنائي مع مارك أندريه تير شتيجن وكلاوديو برافو.