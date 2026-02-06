Goal.com
مباشر
Koopmeiners JuventusGetty Images
Lelio Donato

المؤشر يهبط دون توقف: كوبماينرس بلا أدوار مع يوفنتوس .. ولا فائدة في كتيبة سباليتي!

بعدما كان لاعبًا بارزًا لسنوات في أتالانتا..

الدقيقة 74 من مباراة أتالانتا ويوفنتوس: يخرج مانويل لوكاتيلي ويدخل تون كوبماينرس.

حتى تلك اللحظة، كان البيانكونيري يسيطر على المباراة، وعلى الرغم من التأخر في النتيجة، إلا أنهم كانوا مسيطرين تمامًا، بحثًا عن التعادل الذي بدا قريبًا.

لكن بعد ثلاث دقائق فقط، يجد أتالانتا مساحات شاسعة في وسط الملعب، فيرسل بيلانوفا عرضية من اليمين ويسجل سوليمانا الهدف الثاني.

بعد ذلك بوقت قصير، سجل باساليتش الهدف الثالث، بينما كان يوفنتوس يعاني في صنع اللعب كما فعل في الدقائق الـ 74 السابقة.

بالتأكيد لا يمكن إلقاء اللوم على لاعب واحد في انهيار البيانكونيري، لكن دخول تون كوبماينرس لم يحسن أداء فريق سباليتي. بل على العكس.

  • لاعب في حيرة من أمره

    الشعور القوي الذي ينتاب المرء عند مشاهدة كوبماينرس وهو يلعب في الملعب الذي كان ملعبه لسنوات طويلة هو شعور بوجود لاعب في حالة من الارتباك التام.

    يُصفر عليه مشجعوه السابقون عند كل لمسة، ويقتصر الهولندي في الغالب على اللعب الأساسي؛ الكرة إلى الخلف، الكرة إلى أقرب زميل. كل شيء آمن، ولكن كل شيء ممل للغاية.

    لم يكن هناك أي تسارع، ولا أي فكرة. وعندما حاول كوبماينرس إرسال تمريرة عميقة، وصلت الكرة بسهولة إلى كارنيسيكي، بينما التقطت الكاميرات صورة دي جريجوريو اليائس على مقاعد البدلاء.

    نعم، لأن زملاءه يبدو أنهم أدركوا صعوبات الهولندي، وغالبًا ما يتجنبون حتى إشراكه في اللعب حتى لا يخاطروا بانطلاق هجمة مرتدة.

  • بدون دور وخارج السياق

    بعد تجربته في عدة مباريات في دور الظهير الأيسر في خط الدفاع الثلاثي، استبعد سباليتي كوبماينرس في كثير من الأحيان من التشكيلة الأساسية.

    مع عودة بريمر وكيلي إلى كامل لياقتهما، تم تجاوز حالة الطوارئ في الخلف. بينما في وسط الملعب، يقدم الثنائي لوكاتيلي-تورام ضمانات كبيرة.

    في الواقع، منح سباليتي كوبماينرس فرصة أخرى كلاعب وسط هجومي ضد بيزا. لكنه لم يقدم أداءً إيجابيًا في تلك المباراة أيضًا.

    يبدو أن الهولندي أصبح الآن لاعبًا بلا دور محدد وخارج سياق تشكيلة يوفنتوس.

  • أرقام موسمية لكوبماينرس

    ولكن دعونا نحلل موسم كوبماينرس حتى الآن.

    لقد خاض الهولندي بالفعل ثلاثين مباراة، حيث لعب في عدة مراكز كما ذكرنا سابقًا: مدافع، لاعب وسط، جناح هجومي وصانع ألعاب. نادرًا ما كان أداؤه فوق المتوسط، بل كان في بعض الأحيان سيئًا للغاية.

    كما أن كوبماينرس لم يسجل أي هدف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة لزملائه، في حين حصل على خمس بطاقات صفراء.

    للمقارنة، لعب الهولندي في الموسم الماضي مع أتالانتا 51 مباراة وسجل 15 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

    هذه الأرقام دفعت يوفنتوس إلى الاستثمار بقوة في كوبماينرس في الصيف التالي بعد فترة طويلة من التردد في سوق الانتقالات.

  • مستقبل غير مؤكد

    عشية مباراة موناكو ويوفنتوس، التي لعب فيها كلاعب أساسي ولم يقدم أداءً لامعًا كالمعتاد، استبعد كوبماينرس رحيله الفوري.

    "أنا سعيد جدًا في يوفنتوس، لم أفكر أبدًا في الرحيل ولم يطلب مني أحد أن أرحل. أنا سعيد جدًا، فالتواجد هنا هو حلم أي لاعب وأريد أن أقدم المزيد. أعمل كل يوم بأقصى جهد لمساعدة الفريق ولا أفكر إلا في يوفنتوس"، هكذا قال الهولندي.

    لكن في الواقع، كوبماينرس هو اليوم لاعب احتياطي، وعندما يتم استدعاؤه، لا يتمكن من رفع مستواه.

    لذلك، إذا لم تتغير الأمور، يبدو من الصعب تخيل أن لاعب أتالانتا السابق سيبقى في تورينو الصيف المقبل.

    يحتاج كوبماينرس إلى استعادة لياقته البدنية وثقته بنفسه، بينما يحتاج يوفنتوس إلى بدائل موثوقة في وسط الملعب.

