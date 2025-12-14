50 ألف تضع لابورتا في دائرة الاتهام .. نادٍ إسباني يشكو برشلونة بسبب "التلاعب" في صفقة!

لم يسعد بابلو توري بالموسم الوحيد الذي قضاه تحت قيادة هانسي فليك في برشلونة، ولذا بدا مستعدًا للرحيل في الصيف الماضي بحثًا عن فرص أفضل للعب، وقد عبر اللاعب علنًا عن استيائه من نهج المدرب الألماني معه، والذي وصفه بغير العادل.

توري انتقل بالفعل إلى ريال مايوركا الصيف الماضي، ورغم عدم الإعلان عن التفاصيل المالية للصفقة، إلا أن المصادر الصحفية أكدت حدوثها مقابل 5 ملايين يورو تقريبًا، وتحديدًا 4.95 ملايين يورو.

الفريق الكتالوني كان قد اشترى عقد اللاعب الإسباني من راسينج سانتاندير صيف 2022 مقابل 5 ملايين يورو ثابتة بالإضافة إلى متغيرات يمكن أن تصل إلى 20 مليون يورو.

وأشارت المصادر الصحفية الصيف الماضي، منها صحيفة سبورت، إلى أن الاتفاق بين مايوركا وبرشلونة يسمح للأخير بإعادة شراء اللاعب في السنة الأولى مقابل 10 ملايين يورو، و12 مليونًا في السنة الثانية.