كوارث كتالونية أهدرت الملايين على برشلونة!

قرارات النادي الكتالوني غير المدروسة تتسبب في مصائب مالية غير مسبوقة.

لا يوجد خلاف أن برشلونة يمر بواحدة من أسوأ فتراته على كافة الجوانب وبالأخص ذلك المادي الذي يحرك كل شيء آخر.

تتوقع الجماهير في ظل ظروف مثل تلك أن تكون القرارات المادية التي يتخذها النادي مدروسة جيدًا ولها أبعاد تسمح بعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية.

لكن على النقيض من ذلك، بدلًا من اتخاذ قرارات تعيد الفريق الكتالوني إلى مكانته كان هناك شبه إجماع على اتخاذ كل القرارات التي تدمر مستقبل الفريق الإقتصادي بشكل أكبر.

فيما يلي دعونا نفهم كيف فعلت إدارات برشلونة المتوالية ذلك عن عمد أو دون قصد في قضايا مختلفة: