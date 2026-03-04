Getty Images Sport
ترجمه
"كنت على وشك الانتقال إلى تشيلسي" - مساعد ليام روزينيور السابق يشرح سبب رفضه عرض العودة إلى البلوز والبقاء في ستراسبورغ مع المدرب الجديد غاري أونيل
تغييرات BlueCo: لماذا بقي كويلو في منصبه
بدأ إعادة تشكيل الجهاز الفني بعد رحيل ماريسكا في يوم رأس السنة الجديدة، مما دفع تشيلسي إلى اللجوء إلى ناديه الشقيق، ستراسبورغ، للبحث عن خليفة ضمن هيكل ملكية بلو كو المشترك. بينما استمتع روزينيور بفترة مثمرة استمرت 18 شهراً في فرنسا - حيث قاد ستراسبورغ في النهاية إلى المنافسة الأوروبية - فقد انتهز الفرصة لقيادة البلوز، وأكد الاتفاق بعد فترة وجيزة من التعادل الأخير مع نيس.
شكلت هذه المرحلة الانتقالية فترة من التغييرات المهمة لكلا الفريقين، حيث وصل روزينيور إلى ستامفورد بريدج بعقد مدته خمس سنوات ونصف إلى جانب طاقم إداري رئيسي يضم كاليفا سيس وجوستين ووكر. على الرغم من علاقة العمل الوثيقة مع مساعد المدرب فيليبي كويلو، إلا أن الأخير قرر عدم مرافقة المدرب الرئيسي إلى لندن. بالنسبة إلى كويلو، على الرغم من أن الجاذبية المهنية لتشيلسي كانت واضحة، إلا أنه شعر أن التوقيت لم يكن مناسبًا لخطوة أخرى، واختار الحفاظ على الاستقرار في ستراسبورغ تحت النظام الجديد.
- Getty Images Sport
القيم العائلية والتكيف الفرنسي
كويلو ليس غريباً على الكواليس الداخلية لتشيلسي، حيث شغل سابقاً منصب مدرب فريق تحت 21 عاماً في النادي خلال فترة وجود ماريسكا في النادي. لم يغادر غرب لندن إلا في يوليو من العام الماضي لتولي منصبه الحالي مع ستراسبورغ، ويقر بأن احتمال عودة عائلته إلى إنجلترا بعد وقت قصير من وصوله إلى فرنسا كان العامل الحاسم في قراره بالبقاء.
وفي حديثه إلى صحيفة A Bola، أوضح كويلو الموقف بوضوح: "كنت على وشك الانتقال إلى تشيلسي عندما غادر ليام ومرافقته إلى لندن، لكن الأسرة ركيزة مهمة جدًا ولم يكن من المنطقي أن أبعد عائلتي عن حياتها الجيدة في فرنسا للعودة إلى لندن [في ذلك الوقت]. لقد وصلت قبل خمسة أشهر، وأريد الاستمرار".
التعلم من الأفضل
المدرب ذو التقييم العالي يعتقد أن مساره الحالي يوفر له التعليم المثالي. من خلال بقائه في ستراسبورغ، تمكن من الانتقال من العمل تحت قيادة روزينيور إلى دعم المدرب الجديد أونيل، مع الاستفادة من خبراته السابقة مع مدرب تشيلسي السابق ماريسكا. هذا التنوع في التأثير التكتيكي هو شيء يقدّره كويلو بشدة.
"أشعر أن اللحظة المناسبة لأصبح مدربًا رئيسيًا ستأتي. لست في عجلة من أمري وأنا أستمتع بذلك. بعد وصولي إلى نادٍ مثل تشيلسي، حيث كنت قريبًا من إنزو ماريسكا، والآن أستفيد من خبرة ليام روزينيور وغاري أونيل، أصبح لدي سيرة ذاتية غنية للغاية، وأنا أقوم بضبط التفاصيل الأخيرة لأكون أكثر من مستعد عندما يحين الوقت"، أضاف المدرب البرتغالي.
- AFP
التطلع إلى المستقبل
بينما يركز كويلو حاليًا على مساعدة أونيل في مواصلة مسيرة ستراسبورغ الصاعدة في الدوري الفرنسي، فإنه لا يخفي طموحاته على المدى الطويل. يطمح اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا إلى تولي منصب المدرب الأول في نهاية المطاف، ويبقي الباب مفتوحًا أمام إمكانية العودة إلى وطنه.
وفي معرض حديثه عن أهدافه المستقبلية، اعترف المدرب السابق لفريق الشباب في تشيلسي أن الدوري البرتغالي الممتاز لا يزال يمثل عامل جذب كبير له. واختتم كويلو حديثه قائلاً: "هذا الدوري يعني لي الكثير. إنه بلدي. العودة إلى بلدي هي خيار مطروح دائماً"، مشيراً إلى أنه على الرغم من رفضه عرض تشيلسي اليوم، فإن رحلته في مجال الإدارة لم تزل في بدايتها.
إعلان