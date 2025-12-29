Getty Images Sport
"كنت سأندم كثيرًا لو لم أوقع لبرشلونة".. مؤلف كتاب "ليفاندوفسكي الحقيقي": سيقبل ما رفضه قبل سنوات!
مبيعات كبرى في بولندا
حققت السيرة الذاتية غير الرسمية لروبرت ليفاندوفسكي نجاحاً كاسحاً فاق توقعات مؤلفها، لتصبح ظاهرة في الأسواق البولندية بمبيعات تخطت حاجز الـ 50 ألف نسخة.
ومع اقتراب طرح كتاب "ليفاندوفسكي الحقيقي" في إسبانيا، يواصل المؤلف سيباستيان ستاشيفسكي جولاته الإعلامية التي شملت أكثر من 30 مقابلة، هدفها كشف الجانب الإنساني للنجم البولندي وتبديد صورة "البطل الخارق" الخالي من العيوب عبر سرد خبايا لم تروَ من قبل.
يتكفل الكتاب بتقديم النسخة الأكثر إنسانية من "ليفي"، الذي يعيش مرحلة سعيدة من حياته في برشلونة.
يمر المهاجم بمرحلة في مسيرته حيث قام بـ "تهدئة الإيقاع"، علمًا بأنه لا يزال يعتني بنفسه بدقة متناهية (بالمليمتر)، لكنه بدأ يتقبل أنه لا يمكنه أن يكون أساسياً دائماً وأن دوره لا يمكن أن يكون هو نفسه كما كان قبل بضع سنوات.
سعيد في برشلونة
وفي زيارة إلى مقر تحرير صحيفة "سبورت"، أوضح ستاشيفسكي بعض التفاصيل الإضافية عن الكتاب، ومشاريعه، وكيف يرى مستقبل "ليفي" في برشلونة وفي مسيرته بشكل عام: "الحقيقة أن الأمر كان جنونياً. أنا متعب، لكن كل هذا يستحق العناء. القراء سعداء لأنهم يجدون قصصاً جديدة ومشاعر غير معروفة لليفاندوفسكي".
وأضاف متحدثًا عن ليفاندوفسكي: "إنه سعيد للغاية. عقدت لقاءً معه في الأيام الأخيرة. وما رأيته في عينيه كان السعادة. بسبب الطقس، والناس، والطاقة، والنادي، والأهداف التي سجلها".
وزاد: "لقد كان لاعباً ناجحاً جداً بالفعل. لكن في أيامه الأخيرة في بايرن، لست متأكداً مما إذا كان شخصاً سعيداً. في هذه الأيام الأخيرة هنا، هو بالتأكيد سعيد، بالإضافة إلى كونه أسطورة في كرة القدم. كذلك عائلته، فتياته يذهبن إلى مدرسة في كاستيلديفيلس، وآنا لديها استوديو خاص بها. لذا فهذا هو مكانه، حيث يمكنه البقاء لمدة عام أو عامين آخرين. سيعتمد ذلك على قرارات النادي، وفليك. لكن هذا هو مكانه. قال لي جملة ذات مرة: (كنت سأندم كثيراً لو لم أوقع لبرشلونة". لكنه هنا وأعتقد أنه يستمتع بالأمر كثيراً)".
الاعتزال مستبعد
سُئل "ستاشيفسكي" هل يمكن لليفاندوفسكي أن يتخذ قرار الاعتزال ووضع نقطة النهاية لمسيرته، فعلق: "أعتقد لا. إنه ليس مستعداً، ولا يزال لديه طاقة لبضع سنوات أخرى. أعتقد أنه إذا اقترحوا عليه الاستمرار في برشلونة، حتى لو كان بدور ثانوي أكثر، فإنه سيقبل. قبل خمس سنوات كان سيشتاط غضباً لعدم اللعب في ذلك اليوم في إشبيلية، على سبيل المثال. إنه بمثابة أستاذ (معلم). هو مرتاح جداً هنا. بالنسبة لبرشلونة، من المهم جداً وجود هذا النوع من اللاعبين في الفريق. وإذا لم يحدث ذلك، أعتقد أنه مستعد لتحديات جديدة ودوريات جديدة. بطاقة هويته تشير إلى أنه يبلغ من العمر 37 عاماً، لكنهم أجروا له دراسات بيولوجية وعمره البيولوجي أقرب إلى 33 أو 34".
قصة كريستنسن
سُئل أيضًا عن قصة كريستنسن، فعلق: "ما قلته عن كريستنسن هو قصة حقيقية. فليك طلب منه الدخول ضد إنتر، وهو رفض (اعتذر) بسبب ألم في الظهر. هناك أناس يعتقدون أن ليفي هو من أخبرني بذلك، لكننا عقدنا لقاءً مؤخراً وهو نفسه سألني من أين حصلت على تلك المعلومة. إنها تأتي من عدة مصادر. أعلم أن زوجة كريستنسن قالت شيئاً بخصوص هذا الأمر، لكنها لم تنفِه. لذا أعتقد أن كل شيء أصبح واضحاً".
