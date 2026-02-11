"كنت أعاني من القلق لمدة عام ونصف" - رونالد أراوخو لاعب برشلونة يتحدث بصراحة عن معركته مع الاكتئاب بعد توقفه عن لعب كرة القدم

في نوفمبر، منح برشلونة أراوجو "إجازة غير محددة المدة" من الفريق الأول. في ذلك الوقت، أشار النادي إلى "أسباب شخصية" وراء رحيل الأوروغواياني المفاجئ، الذي جاء مباشرة بعد أداء كارثي في دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي حيث تلقى بطاقة حمراء.

اتضح لاحقًا أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قضى وقته بعيدًا عن كاتالونيا في رحلة روحية لشفاء عقله. سافر أراوجو إلى إسرائيل، وقضى عدة أسابيع في القدس لينفصل عن الضغط المستمر لكرة القدم النخبة ويعيد الاتصال بإيمانه. تمت الموافقة على الرحلة من قبل المدير الفني هانسي فليك والمدير الرياضي ديكو، اللذين أعطيا الأولوية لرفاهية اللاعب على الاحتياجات الرياضية خلال فترة صعبة للدفاع عن الفريق.

عاد المدافع في النهاية إلى مقر النادي في يناير. كانت عودته تدريجية؛ حيث تدرب في البداية بمفرده قبل أن ينضم إلى التدريبات الجماعية، ثم ظهر أخيرًا في مباراة الدوري ضد إلتشي.