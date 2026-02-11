Getty Images Sport
"كنت أعاني من القلق لمدة عام ونصف" - رونالد أراوخو لاعب برشلونة يتحدث بصراحة عن معركته مع الاكتئاب بعد توقفه عن لعب كرة القدم
رحلة روحية إلى القدس بعد خروج مفاجئ
في نوفمبر، منح برشلونة أراوجو "إجازة غير محددة المدة" من الفريق الأول. في ذلك الوقت، أشار النادي إلى "أسباب شخصية" وراء رحيل الأوروغواياني المفاجئ، الذي جاء مباشرة بعد أداء كارثي في دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي حيث تلقى بطاقة حمراء.
اتضح لاحقًا أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قضى وقته بعيدًا عن كاتالونيا في رحلة روحية لشفاء عقله. سافر أراوجو إلى إسرائيل، وقضى عدة أسابيع في القدس لينفصل عن الضغط المستمر لكرة القدم النخبة ويعيد الاتصال بإيمانه. تمت الموافقة على الرحلة من قبل المدير الفني هانسي فليك والمدير الرياضي ديكو، اللذين أعطيا الأولوية لرفاهية اللاعب على الاحتياجات الرياضية خلال فترة صعبة للدفاع عن الفريق.
عاد المدافع في النهاية إلى مقر النادي في يناير. كانت عودته تدريجية؛ حيث تدرب في البداية بمفرده قبل أن ينضم إلى التدريبات الجماعية، ثم ظهر أخيرًا في مباراة الدوري ضد إلتشي.
"إنه يلتهمك" - أراوجو يتحدث عن اللعب رغم الألم
في أول تصريح له منذ عودته إلى الفريق، تحدث أراوجو بصراحة وعاطفة عن الظلام الذي كان يعيش فيه قبل إجازته الطويلة. في مقابلة صريحة مع Mundo Deportivo، اعترف المدافع أنه كان يخفي أعراضه لمدة 18 شهراً، محاولاً الحفاظ على صورة المدافع القوي الذي يعشقه المشجعون.
وقال: "كنت أعاني من القلق لمدة عام ونصف، والذي تحول إلى اكتئاب، وكنت ألعب بهذه الحالة. هذا لا يساعد، لأنك لا تشعر بأنك على طبيعتك في الملعب. أنت تعرف قيمتك وما يمكنك تقديمه على الملعب، وعندما لم أكن أشعر أنني بخير، كنت أعرف أن هناك شيئًا ما خطأ. في ذلك اليوم أدركت أن هذا هو الأمر، وأنني بحاجة إلى التحدث إلى المتخصصين والنادي حتى يتمكنوا من مساعدتي".
وأوضح أن خلفيته الثقافية والرجولة التي غالبًا ما ترتبط بكرة القدم جعلت من الصعب عليه الاعتراف بضعفه، مضيفًا: "تحاول أن تكون قويًا، ربما بسبب جذورك، ومن أين أتيت، تبدأ في المضي قدمًا، لكنني شعرت أنني لست بخير. ليس فقط في الرياضة، ولكن أيضًا في عائلتي وحياتي الشخصية. لم أكن أشعر بأنني على طبيعتي، وعندها أدركت الأمر وقلت: هناك شيء خاطئ، عليّ أن أتحدث وأطلب المساعدة. أنا من النوع الذي يحتفظ بكل شيء لنفسه، ولكن عليك أن تفهم أيضًا أن هناك متخصصين يمكنهم مساعدتك، وإعطائك أدوات لتعرف كيف تتعامل مع مواقف معينة... كنت بحاجة إلى التحدث والقول إن هناك شيء خاطئ بي حتى أتمكن من التعافي".
إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونقطة الانهيار
بينما كانت الصراعات النفسية تتفاقم تحت السطح منذ شهور، جاءت نقطة الانهيار في نوفمبر. الإساءات التي تعرض لها بعد طرده من مباراة تشيلسي - وهي لحظة أعادت إلى الأذهان بطاقته الحمراء المثيرة للجدل ضد باريس سان جيرمان في المواسم السابقة - تجاوزت حدود النقد المهني لتصل إلى حد الهجمات الشخصية البذيئة.
سلط أراوجو الضوء على تجريد لاعبي كرة القدم المعاصرين من إنسانيتهم، مشيرًا إلى أن الجمهور غالبًا ما ينسى التكلفة البشرية لتعليقاته. "في النهاية، نحن بشر أكثر من مجرد لاعبي كرة قدم. الأمر لا يتعلق بالمال فقط، ولا يتعلق بالشهرة فقط"، كما قال. "نحن نعاني أيضًا بسبب الأشياء التي تحدث على أرض الملعب. نحن محظوظون لأننا نقوم بما نقوم به، نعم، ولكن هناك شخص وراء كل ذلك، هناك مشاعر".
كان الجانب الأكثر إيلامًا بالنسبة للأوروغوايي هو رؤية الأثر الذي تركته الإساءات على عائلته. وروى لحظة محددة ومؤلمة أقنعته بضرورة الابتعاد. "أتذكر أنني كنت أشرب الماتي مع زوجتي ذات يوم. رأيت وجهها يتغير وهي تنظر إلى هاتفها وتسيل دموعها"، يتذكر. "سألتها عما رأت... "لا أفهم شر الناس، إنهم يتمنون الموت لبناتنا"، قالت لي.
"شخص مختلف" يعود إلى الحظيرة
بعد أن طلب المساعدة المهنية وأخذ الوقت اللازم لإعادة ضبط نفسه في القدس، يعتقد أراوجو أنه خرج من الظلام بوجهة نظر جديدة للحياة وكرة القدم. وقد تميزت عودته إلى الملعب بتسجيله هدفًا في كأس الملك، ولكن بالنسبة لأراوجو، فإن أكبر انتصار له هو صفاء ذهنه.
وقال: "أعتقد أن الأسوأ قد انتهى. لقد وصلت إلى الحضيض. أنا مستعد جيدًا، وأعمل مع محترفين رائعين، ومتحمس لمواجهة ما ينتظرني".
"برشلونة هي بيتي. المدينة هي بيتي. النادي هو بيتي. لقد قضيت معظم حياتي المهنية هنا. أشعر براحة كبيرة، وأشعر بتقدير النادي والجماهير. وأنا أتطلع حقًا إلى رؤية الأمور من منظور مختلف وإظهار ما يمكنني فعله، وهو اللعب. أفهم أن هناك عالمين، عالم حقيقي وعالم افتراضي. وفي العالم الحقيقي، أشعر بدعم المشجعين ومشجعي برشلونة والنادي. هذا مهم جدًا. أنا متحمس حقًا للنجاح هنا والفوز بالألقاب المهمة التي نريدها جميعًا".
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
