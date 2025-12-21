"كنت أشعر بوحدة شديدة ولهذا بكيت".. أومتيتي يكشف عن الجانب المظلم في فترته مع برشلونة!

أسدل الستار نهائياً في الخامس عشر من سبتمبر 2025 على مسيرة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم في سن الثانية والثلاثين بعد رحلة حافلة بالإنجازات والتقلبات الدرامية.

بدأ "الصخرة" المولود في ياوندي رحلته الاحترافية من أكاديمية أولمبيك ليون، حيث تدرج وصولاً للفريق الأول في عام 2012، ليخوض معه العدد الأكبر من المباريات في مسيرته (170 مباراة) متوجاً بكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي.

وجاءت النقلة النوعية في صيف 2016 عندما انتقل إلى برشلونة الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو، ليعيش فترته الذهبية في "كامب نو" خاض خلالها 133 مباراة وحصد الأخضر واليابس محلياً بلقبي دوري إسباني (الليجا)، وثلاثة ألقاب لكأس الملك، ولقبي سوبر إسباني. وعلى الصعيد الدولي، بلغ أومتيتي قمة المجد الكروي بتتويجه بطلاً لكأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي، الذي مثله في 31 مباراة دولية مسجلاً 4 أهداف، إضافة إلى لقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في 2013.

إلا أن لعنة الإصابات ألقت بظلالها على سنواته الأخيرة، مما دفع برشلونة لإعارته إلى ليتشي الإيطالي في موسم 2022/2023 بحثاً عن دقائق لعب، قبل أن يرحل مجاناً إلى ليل الفرنسي في صيف 2023، حيث خاض معه 13 مباراة فقط قبل أن يظل بلا نادٍ منذ يوليو 2025 وحتى إعلان تعليق حذائه نهائياً، مختتماً مسيرة بلغت حصيلة انتقالاتها المالية 25.5 مليون يورو.