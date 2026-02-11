"كنا نتوقع أداءً أفضل" - صعوبات بول بوغبا في موناكو "صعبة على جميع أفراد العائلة"، حسبما يقول شقيقه ماتياس

تعرضت عودة بوغبا المرتقبة إلى كرة القدم الاحترافية مع موناكو لعقبة كبيرة، حيث يعاني لاعب الوسط من مشاكل صحية مستمرة. بعد توقيعه مع نادي الإمارة الصيف الماضي عقب انتهاء فترة حظره المخففة بسبب تعاطي المنشطات، كان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا يأمل في إحياء مسيرته في الدوري الفرنسي. لكن الفائز بكأس العالم غاب عن الملاعب منذ 5 ديسمبر بسبب إصابة متكررة في ربلة الساق، مما أدى إلى استبعاده من تشكيلة موناكو في دوري أبطال أوروبا في مرحلة خروج المغلوب.

وفي حديثه إلى RMC Sport، قدم ماتياس تقييمًا متشائمًا لحالة شقيقه الحالية. وأشار إلى أن التوقعات بشأن التأثير الفوري لبول كانت ربما مبالغًا فيها نظرًا لغيابه الطويل عن الملاعب، وأن الواقع القاسي لضراوة المنافسة على مستوى النخبة قد أثر عليه.

وقال ماتياس، متأملاً الحماس الأولي الذي أحاط بالانتقال: "إنه أمر محبط، ليس له فقط بل لجميع أفراد العائلة. أخبرته أنه لا يمكنه العودة بنسبة 100٪ على الفور". "كنا نتوقع الأفضل من عودته. لكن هذه هي الحقيقة. الجسم غير معتاد على هذا النوع من الإيقاع عالي الكثافة".