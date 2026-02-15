لقد عادل كين بالفعل رصيده التهديفي في الدوري الألماني من الموسم الماضي، حيث سجل 26 هدفًا. وقد سجل ستة أهداف في آخر أربع مباريات خاضها، حيث سجل هدفين ضد فيردر بريمن ليصل إلى 500 هدف في مسيرته، ليصبح أول إنجليزي يصل إلى هذا الإنجاز.

وقال عن هذا الإنجاز: "بالطبع، أنا فخور بتسجيل 500 هدف. لكن ذلك كان نتيجة عمل شاق! ولهذا السبب أنا سعيد بتحقيق هذا الإنجاز".

تبقى لبايرن 12 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم. يحتاج كين إلى 15 هدفًا ليعادل رصيد ليفاندوفسكي و16 هدفًا ليتجاوزه. يشير معدل تسجيله الحالي إلى أن هذا الهدف في متناول اليد.

قال اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لشبكة Sky Sports Deutschland عن سعيه لتحقيق هذا الهدف: "كل شيء ممكن! بالطبع، لا يزال الطريق طويلًا وهذا رقم قياسي مذهل. أنا في حالة جيدة وسعيد بتسجيلي هدفًا آخر اليوم ومساعدة الفريق".