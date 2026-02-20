كلوديا مارتينيز: مهاجمة باراغواي المراهقة المتميزة ستنضم إلى ترينيتي رودمان وواشنطن سبيريت

ولدت مارتينيز في كابيتان بادو، على الحدود مع البرازيل، وكانت كرة اليد هي الرياضة الرئيسية التي أحاطت بها أثناء نشأتها، وكانت تستمتع بها. لكن والدها، تيميتيو، كان يلعب كرة القدم ويصطحب ابنته إلى مبارياته، مما ساعدها على الوقوع في حب هذه الرياضة التي كانت تمارسها مع أبناء عمومتها والأولاد في المدرسة. لاحقًا، انضمت إلى فريق كرة قدم خماسي، ثم انضمت إلى نادي سبورتيفو أميليانو في سن 15 عامًا، عندما انتقلت من مسقط رأسها إلى أسونسيون، عاصمة باراغواي.

كانت هذه الخطوة التي نقلتها إلى جنوب البلاد بمسافة 400 كيلومتر قد جلبت معها الكثير من التغييرات. ففي كابيتان بادو، على سبيل المثال، يتحدث السكان لغة الغواراني والبرتغالية. وفي أسونسيون، كان على مارتينيز أن تعمل على تحسين لغتها الإسبانية. لكن الأكثر إثارة بالنسبة للفتاة الصغيرة كان انتشار كرة القدم على نطاق أوسع.

وقالت مارتينيز لصحيفة لا ناسيون العام الماضي: "عندما وصلت إلى أسونسيون، رأيت ملاعب ضخمة لـ 11 لاعباً. كان ذلك كثيراً. لم ألعب على ملعب كهذا من قبل". "كان ذلك شيئاً جديداً جداً، لكنني تكيفت بسرعة".

بعد عام، انتقلت إلى نادي أوليمبيا، النادي الأكثر نجاحًا في المدينة، وتلا ذلك أول مشاركتها مع منتخبات باراغواي للشباب. في عام 2024، لعبت في كأس ليبرتادوريس ومثلت بلدها في كل من بطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 عامًا وكأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، حيث بدأت تلك المسابقات الكبرى تتسلل إلى مسيرتها الواعدة.