Getty Images Sport
كلوب مساعد جوارديولا؟ الكشف عن رد فعل الألماني الغريب على التحاق رجله الثاني بمانشستر سيتي!
ليندرز يعود إلى منصب المساعد بعد فشل تجربته كمدرب
انضم ليندرز إلى ليفربول لأول مرة في عام 2014 كمدرب تطويري عندما كان بريندان رودجرز مدربًا للفريق. ثم أصبح عضوًا بارزًا في طاقم الفريق الأول لكلوب بعد تعيين الألماني في عام 2015. أصبح الهولندي مدربًا لفريق نيمخين في الدرجة الثانية الهولندية في منتصف موسم 2017-18، لكنه تم إقالته في نهاية الموسم وعاد بعد ذلك إلى ليفربول في وقت لاحق من ذلك الصيف، ليصبح مساعدًا لكلوب حتى رحيل المدرب الأسطوري في عام 2024.
بعد مغادرته ليفربول، تم الإعلان عن تعيين ليندرز مدربًا لفريق ريد بول سالزبورج قبل موسم 2024-25، لكنه تم إقالته في ديسمبر من ذلك العام بسبب سوء الأداء في الدوري النمساوي.
- Getty Images Sport
كلوب: "سأقبل منصب مساعد مدرب مانشستر سيتي إذا لم تقبله أنت"
في صيف عام 2025، عُرض على ليندرز منصب مساعد المدير الفني في مانشستر سيتي، مما فتح أمامه إمكانية العمل مع جوارديولا بالإضافة إلى خبرته السابقة مع كلوب. لكن التنافس الحديث بين مانشستر سيتي وليفربول جعل ليندرز يتردد في قبول العرض، لذا طلب المشورة من مدربه السابق في أنفيلد.
عندما سأله الصحفيون عما إذا كان قرارًا صعبًا، أجاب ليندرز: "هل تريدون إجابتي السياسية؟ لا، بالطبع لا. في اللحظة التي اتصل بي فيها بيب، والشعور الذي أعطاني إياه بشأن ما يريد أن يفعله مع الفريق من خلال ضمّي إليه، والثقة التي كان يضعها فيّ قبل أن نناقش كيف سيكون الوضع - كل ذلك جعل القرار أسهل بكثير".
وأكمل: "لكن لا يمكنك أن تنسى 10 سنوات قضيتها في ليفربول بهذه السهولة. لكنني فخور حقًا بالانضمام إلى نادٍ بهذه الأهمية، حقق نجاحًا كبيرًا على مدار السنوات العشر الماضية، ويضم مدربًا أثرى عالم كرة القدم. عندما تحدثت مع يورغن، كان واضحًا للغاية: "إذا لم تقبل، سأقبل أنا بمنصب المساعد!"
وختم: "عندما أذهب إلى أنفيلد [الأسبوع المقبل] سيكون الأمر مميزًا، ربما أكثر تميزًا لعائلتي مني. لكن عقليتي هي الفوز ومحاولة هزيمتهم".
كلوب مرتبط بالعودة إلى التدريب في ريال مدريد
ادعى كلوب أنه قرر الاستقالة من منصبه في ليفربول في عام 2024 لأنه "نفد طاقته". بعد مغادرته أنفيلد، تولى منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في ريد بول ولم يعد إلى مقاعد البدلاء، بل إنه أشار إلى أنه لن يعود إلى التدريب مرة أخرى.
على الرغم من ذلك، ارتبط اسم كلوب بوظيفة ريال مدريد بعد إقالة تشابي ألونسو في منتصف يناير. تم تسليم زمام الأمور إلى ألفارو أربيلوا في الوقت الحالي، ولكن من المتوقع أن يقوم ريال مدريد بتغيير آخر في الجناح قبل موسم 2026-27، حيث يتم ذكر اسم كلوب باستمرار في الصحافة الإسبانية.
في غضون ذلك، سيعود كلوب إلى ليفربول كمساعد للسير كيني دالغليش في مباراة خيرية للأساطير ضد أحد أنديته السابقة، بوروسيا دورتموند، في مارس.
- Getty Images Sport
ليندرز يستعد لمانشستر سيتي لمواجهة توتنهام
في مانشستر، كان ليندرز وجوارديولا يستعدان لمباراة الأحد ضد توتنهام، الفريق الذي يشكل حاجزًا أمام سيتي. على الرغم من فوز سيتي في آخر زيارتين له إلى ملعب توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن فريق شمال لندن لا يزال يتمتع بسجل مذهل ضد فرق جوارديولا، حيث فاز عليه جميع المدربين الدائمين الستة منذ وصول الإسباني إلى إنجلترا في عام 2016 - ماوريسيو بوتشيتينو، جوزيه مورينيو، نونو إسبيريتو سانتو، أنطونيو كونتي، أنجي بوستيكوجلو وتوماس فرانك - مرة واحدة على الأقل.
إعلان