حال إقالة أرني سلوت.. كشف موقف يورجن كلوب من العودة لليفربول!
لماذا غادر كلوب ليفربول؟
ساعد كلوب، على مدار ما يقرب من تسع سنوات، في تحويل ليفربول إلى منافس دائم على أرقى الألقاب. لقد انتزع تاج الدوري الممتاز في عام 2020، منهياً انتظاراً دام 30 عاماً للهيمنة المحلية.
رحل في نهاية موسم 2023-2024، مع اتخاذ قرار بعدم استكمال العقد الذي كان من المقرر أن يستمر لعامين آخرين. شعر كلوب، بعد شغله لأكثر الأدوار تطلباً، بالاحتراق النفسي (الإرهاق التام). قال المدرب الألماني عند توديعه العاطفي: "مخزوني ليس لا نهائياً. لم أعد أرنباً صغيراً. طاقتي تنفد. أعلم أنني لا أستطيع القيام بالمهمة مراراً وتكراراً".
هل يمكن أن يعود كلوب إلى آنفيلد؟
انتقل كلوب لتولي دور مع مجموعة "ريد بول"، كرئيس لكرة القدم العالمية لديهم، لكنه ألمح مؤخراً إلى أنه منفتح على الرد على نداء استغاثة من آنفيلد إذا احتاج ليفربول خدماته مرة أخرى. قال لبودكاست "The Diary of a CEO": "قلت إنني لن أدرب فريقاً آخر أبداً، فريقاً مختلفاً، في إنجلترا. لذا فهذا يعني أنه إذا كان ليفربول، نعم، نظرياً هذا ممكن".
أخبر مهاجم الريدز السابق إيميل هيسكي "كازينو 10bet" عن احتمالية تتبع كلوب لخطواته عائداً إلى ميرسيسايد: "بالنسبة لمدرب فعل ما فعله لليفربول، سيكون من الصعب عليه مشاهدتهم في هذه الحالة. لانتشالهم من الفوضى التي كانوا فيها، ثم تركهم في الوضع الذي تركه، سيرتبط اسم كلوب دائماً بالعودة، خاصة وأنه ترك الباب مفتوحاً".
الكشف عن موقف ليفربول وكلوب
بينما تستمر الشائعات، ويعاني ليفربول بقيادة سلوت من أجل الاستقرار في موسم 2025-2026، تدعي صحيفة "تليجراف" أن كلوب "ملتزم مع ريد بول" وليس لديه خطط للعودة إلى دكة البدلاء (التدريب).
ويقال أيضاً إن ليفربول حذر من العودة إلى الماضي. مع عودة مايكل إدواردز وجوليان وورد وأعضاء آخرين من التسلسل الهرمي لمجموعة فينواي الرياضية (FSG) إلى آنفيلد بعد تغيير إداري، يُزعم أنهم "بالتأكيد لن يرغبوا في العودة إلى كلوب". أظهر الريدز في تتويجهم باللقب الموسم الماضي أنهم "يمكنهم الفوز بدونه".
ومع ذلك، تم تحذير سلوت من أنه ليس "محصناً من الإقالة". تعتبر مجموعة فينواي الرياضية (FSG) "قاسية" عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات كبيرة لصالح المصلحة الجماعية.
تهديد الإقالة: سلوت تحت الضغط لتحقيق النتائج
هناك تقبل في مجلس إدارة آنفيلد بأن "المدربين، مثل اللاعبين، يمكن أن يمروا بفترة انخفاض في المستوى". ومن المسلم به أيضاً، على خلفية فورة إنفاق قياسية في الصيف، أن "العديد من التعاقدات تستغرق وقتاً لتصل إلى أفضل مستوياتها، ولا يمكن للجميع أن يكون لهم التأثير الفوري لمحمد صلاح أو فيرجيل فان ديك".
تدرك مجموعة فينواي الرياضية أن هناك "قواعد عالمية لا يمكن لكرة القدم تجاهلها"، حيث يدفع المدربون دائماً "الثمن" لأي انخفاض في المستوى. شهد سلوت تعرض ليفربول لست هزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 13 مباراة هذا الموسم، مما تركهم متأخرين بفارق تسع نقاط عن الصدارة في حملة دفاع عن اللقب يبدو أنها قد انتهت بالفعل.
قد يتم النظر في التغيير، لكن كلوب ليس في عجلة من أمره لنفض الغبار عن لوحة تكتيكاته وترك دور أقل توتراً مع ريد بول. تدعي "تليجراف" أنه لن يكون هو الشخص الذي "يهب للنجدة" إذا رحل سلوت.
