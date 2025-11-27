Jurgen KloppGetty Images Sport
"كلوب يحوم حول ليفربول كجسد غامض" .. تحذير ألماني لآرني سلوت!

سلوت ليس أمامه الكثير لإنقاذ نفسه..

الضغط يتزايد بشدة على مدرب ليفربول آرني سلوت بعد خسارة 9 من آخر 12 مباراة، والآن تم تحذير الهولندي من أن المدرب السابق يورجن كلوب قد يكون مستعدًا وجاهزًا للعودة إلى مقعد المدرب في أنفيلد.

وقد زُعم أن كلوب سيحمله مشجعو الريدز على أكتافهم، فهم يائسون لإنهاء المسيرة الكارثية الحالية للفريق.

  • كلوب يحظى بدعم كبير لعودته المثيرة

    ترددت صيحات الاستهجان في أنفيلد بعد هزيمة أخرى، وأداء سيئ آخر، وتلقي أربعة أهداف أخرى، حيث خسر ليفربول 4-1 أمام آيندهوفن مساء أول أمس الأربعاء، في أحدث فصل من فصول الموسم المروع للبطل الإنجليزي.

    جاءت الهزيمة في دوري أبطال أوروبا بعد هزيمتين متتاليتين بنتيجة 3-0 أمام نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي، وتلت استسلام الريدز بنتيجة 3-0 أمام كريستال بالاس، مما أدى إلى خروجهم من كأس الرابطة.

    صرح سلوت أن إدارة النادي لا تزال تدعمه، لكن الذئاب تحوم حول المدرب الذي فشل في إصلاح نقاط الضعف الدفاعية أو تحسين مستوى اللاعبين الجدد الذين ما زالوا يكافحون من أجل الاندماج في الفريق.

    وقد أيد الصحفي الألماني البارز مايكل ريف عودة كلوب المثيرة إلى ميرسيسايد، إذا فشل سلوت في إنهاء سلسلة النتائج السيئة. استمتع المدرب الألماني بتسع سنوات حافلة بالبطولات في أنفيلد، حيث فاز بالعديد من الألقاب المحلية والأوروبية قبل أن يغادر في عام 2024، وهو حاليًا رئيس قسم كرة القدم العالمية في مجموعة ريد بول.

  • Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    رايف: "كلوب يحوم فوق أنفيلد كجسم غامض"

    قال رايف لصحيفة بيلد: "ليفربول ليس في حالة فوضى فحسب، بل إنه عملياً قد احترق بالكامل!، توقيت هذا التصريح (ظهور كلوب في برنامج Diary of a CEO عندما أعرب عن استعداده للعودة) سيئ للغاية بالنسبة لسلوت. إنه يحوم فوق أنفيلد مثل جسم غامض. كل ليفربول سيحمله على أكتافه. وسيكون من الإهمال ألا يحاولوا إعادة كلوب. في ليفربول، لم تلتئم بعد جراح رحيله. لا أعرف كيف يكون الحال عندما تكون رئيسًا عالميًا لكرة القدم، وما إذا كنت تبدأ في التساؤل (هل هذا أنا حقًا؟) كان منهكًا بعد تلك الفترة. كان ذلك له تأثيره. الآن يبدو أنه استراح كثيرًا. وكأن آرني سلوت عليه أن يحذر...".

  • سلوت تحت النار في وقت مستقطع

    أبدى أسطورة أنفيلد جيمي كاراجر رأيه في الجدل الدائر وأطلق تحذيرًا صارمًا للمدرب الهولندي، قائلاً إن أمامه سبعة أيام فقط، عبر ثلاث مباريات، لإنقاذ وظيفته.

    وقال كاراجر لصحيفة "ذا تيليجراف": "أمام آرني سلوت أسبوع واحد لإنقاذ وظيفته. من الصعب تصديق أن هذه الجملة تُكتب، لكن مباريات ليفربول الثلاث المقبلة ستكون ضد وست هام يونايتد وسندرلاند وليدز يونايتد. أي شيء أقل من سبعة نقاط سيجعل الوضع غير المقبول أصلاً غير قابل للاستمرار. بغض النظر عن مدى حسن نية المدرب، لا يمكن لنادي ليفربول تحمل انخفاض المستوى الذي شهده خلال الأشهر الثلاثة الماضية. لا أحد يعرف أفضل مني مدى الألم الذي ستسببه هذه الحقيقة لكل من له صلة بناديي القديم. ليفربول لا يطرد المدربين عن طيب خاطر، خاصة أولئك الذين حققوا نجاحًا كبيرًا".

    وأضاف: "لم يتوقع أحد هذا التراجع، ويجب دائمًا توخي الحذر عند الإدلاء بتصريحات بعد وقوع الحدث. ومع ذلك، كانت هناك إشارات على أن الفريق يسير في الاتجاه الخاطئ منذ مارس من الموسم الماضي، ولا سيما في الأداء خارج أرضه أمام باريس سان جيرمان وفي خسارة نهائي كأس كاراباو أمام نيوكاسل يونايتد".

  • Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    لندن تنادي مدرب الريدز المحاصر 

    يعلم سلوت أنه يمكنه أن يمنح نفسه بعض الراحة إذا تمكن فريقه من حصد ثلاث نقاط عندما يواجه وست هام بعد ظهر يوم الأحد. لكن هامز في صعود بعد بداية موسم سيئة تحت قيادة المدرب السابق جراهام بوتر، ولم يخسر في آخر ثلاث مباريات تحت قيادة المدرب الجديد نونو إسبيريتو سانتو.

    لكن التاريخ في صالح الريدز؛ فوست هام فاز في مباراة واحدة فقط من آخر 18 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول، وسيسعى سلوت جاهدًا لمواصلة هذا السجل في ملعب لندن.

