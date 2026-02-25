"كلوا القذارة!" - مشجعو تورينو الغاضبون يلقون كومة من السماد خارج ملعب التدريب احتجاجًا

توقيت المظاهرة ليس من قبيل الصدفة، فقد جاء بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت انهيار الفريق على أرض الملعب. يحتل تورينو المركز الخامس عشر في الدوري الإيطالي، بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط، وهو مركز جعل مشجعيه في ملعب أوليمبيكو غراندي تورينو يخشون على مكانهم في الدوري الممتاز. لطالما كان نقص الاستثمار وسوء إدارة المشروع الرياضي من النقاط الشائكة بالنسبة للمشجعين المتعصبين، لكن التراجع الأخير نحو المراكز الثلاثة الأخيرة أدى في النهاية إلى انفجار الموقف وتحويله إلى احتجاج جسدي، وإن كان غير تقليدي.

كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للكثيرين هي الأداء المحرج يوم الأحد. خسروا 3-0 أمام جنوة الذي يحتل المركز 14 يوم الأحد. سجل هدفي جنوة بروك نورتون-كافي خريج أكاديمية أرسنال وكاليب إيكوبان مهاجم ليدز يونايتد السابق، بينما طرد أميرحان إيلخان لاعب تورينو. كانت الخسارة أمام منافس مباشر بهذه الطريقة الشاملة بمثابة جرس إنذار للجماهير، التي تشعر بوضوح أن المسار الحالي للنادي غير مستدام ويتجه نحو العودة إلى الدرجة الثانية.