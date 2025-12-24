"يقوم بأصعب مهمة على الإطلاق" .. فابريجاس يحصن تشابي ألونسو من "فخ" نجوم ريال مدريد!

بعد بداية مثالية مع ريال مدريد عقب تعيينه في مايو 2025، يعيش تشابي ألونسو ضغوطًا متزايدة في العاصمة الإسبانية، فالمدرب البالغ من العمر 44 عامًا، الذي خلف كارلو أنشيلوتي في مقعد تدريب البرنابيو، قاد الفريق لانطلاقة قوية حقق خلالها 13 انتصارًا في أول 14 مباراة بجميع المسابقات، من بينها الفوز على فياريال وبرشلونة في الدوري، ومارسيليا في دوري الأبطال.

لكن هذه الصورة الوردية سرعان ما تبددت مع تراجع النتائج، إذ لم يحقق ريال سوى خمسة انتصارات في آخر 11 مباراة، ما فتح باب التكهنات حول مستقبل ألونسو.

التعادلات المتتالية أمام رايو فاليكانو وإلتشي وجيرونا في نوفمبر، كلفت الفريق الصدارة لصالح برشلونة بقيادة هانسي فليك، بفارق 4 نقاط.

وفي دوري الأبطال، تراجع ريال إلى المركز السابع بعد خسارتين أمام ليفربول ومانشستر سيتي، فيما جاء عبوره إلى دور الـ32 من كأس الملك بشق الأنفس بعد فوز صعب 3-2 على تالاڤيرا في 17 ديسمبر الجاري.