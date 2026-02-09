Getty Images Entertainment
"كلانا متألم" - ألفارو موراتا يكشف عن انفصاله عن زوجته أليس كامبيلو، بينما يرد نجم تشيلسي وريال مدريد السابق على شائعات الخيانة الزوجية
انقسام موراتا
يبدو أن علاقة موراتا وكامبيلو قد انتهت رسميًا. أعلن الثنائي انفصالهما في أغسطس 2024، بعد فوز إسبانيا ببطولة أمم أوروبا. عادا معًا في يناير من العام الماضي، حيث وصف كامبيلو انفصالهما الأول بأنه "أسوأ خطأ ارتكبناه في حياتنا".
ومع ذلك، أفادت مجلة Hola الإسبانية الآن أن هذه المرحلة الثانية لم تدم طويلاً. وفقًا للمنشور، يعيش الثنائي الساحر منفصلين منذ عدة أسابيع. حزم موراتا حقائبه وغادر منزل العائلة الذي كان يشاركه مع كامبيلو وأطفالهما الأربعة الصغار - التوأم أليساندرو وليوناردو، وإدواردو وبيلا.
ومع ذلك، أصرت كامبيلو على أنه لم تكن هناك خيانة، مع انتشار شائعات حول طبيعة علاقة موراتا بخبيرة إدارة رياضية تدعى إيلينا سيريغو.
وكتبت كامبيلو في منشور حماسي: "إيلينا صديقة للعائلة أعرفها منذ سنوات، ويمكنني أن أقول بكل تأكيد أنها ليست من هذا النوع من الأشخاص ولم تفعل أبدًا أي شيء من الأشياء التي اتُهمت بها". وكشفت أن سيريغو اتصلت بها وهي تبكي بسبب وصفها بـ"مخربة الأسرة"، مما دفع كامبيلو إلى التحدث علنًا لحماية سمعة صديقتها.
وأضافت: "أنا أدافع عن إيلينا لأنها بريئة ولأنني، كامرأة، أعرف جيدًا مدى الأذى الذي يمكن أن تسببه بعض الاتهامات". "علاقتنا كانت دائمًا واضحة: حتى أنها كرست أطروحتها الجامعية لـ Masqmai [ماركة مستحضرات التجميل الخاصة بكامبيلو]، وهي شخصية جادة ذات قيم وعائلة محترمة".
"كلانا يتألم"
يعترف موراتا بأن انهيار العلاقة كان صعبًا على كلاهما.
وقال لأليكسيا ريفاس: "نحن نعاني لأننا شخصان نحب بعضنا البعض، لكننا لا نفهم بعضنا البعض".
"أليس لا تعاني أكثر مني لأن الكثير من الناس يقولون إنها هي التي تتألم. أريد أن أوضح أننا نتألم كلانا، الأمر ليس أنها تشعر بالمرارة، بل أننا نتألم كلانا".
كما كرر كلمات حبيبته السابقة، مؤكدًا أنه لم يكن مع سيريغو.
وأضاف: "لا يوجد صديق خاص أو أي شيء من هذا القبيل، لست مهتمًا بذلك في الوقت الحالي. في اليوم الذي يكون لدي فيه صديق خاص، سأتجول معها بشكل طبيعي وسترون ذلك.
"الأشخاص الذين يزعمون أن هناك أطرافًا ثالثة متورطة في انفصال مثل هذا، خاصةً مع وجود أطفال، هم ببساطة لا يملكون قلبًا".
موراتا يعاني
لم تسر فترة إعارة موراتا إلى كومو بالشكل الذي كان يأمله. فلم يتمكن المهاجم من تسجيل أي هدف في الدوري الإيطالي مع النادي، وكان هدفه الوحيد في كأس إيطاليا ضد فيورنتينا. وقد تحدث سابقًا بحماس عن صحته العقلية، وكشف عن معاناته أمام المرمى.
"راودتني أفكار مروعة ومدمرة للذات"، اعترف. "هل يستحق الأمر أن ألعب مع إسبانيا إذا كان كل مكان أذهب إليه مع عائلتي يشهد حوادث غير سارة، حيث يهينك الناس ويسخرون منك؟ الأمر لا يستحق العناء".
تحدث عن الألم الذي يشعر به عندما يصفر عليه مشجعوه وهو يرتدي قميص المنتخب الوطني، وعن المعضلة بين الرغبة في الاعتزال وعدم الرغبة في السماح لـ"الكارهين" بالفوز. "إذا اعتزلت كرة القدم الدولية، فسوف يفوزون"، قال بتحدٍ في ذلك الوقت. بينما يتعامل مع هذه النكسة الشخصية الأخيرة مع نهاية زواجه، ستُختبر مرونته مرة أخرى وهو يسعى إلى إعادة بناء حياته داخل الملعب وخارجه في ميلانو.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
كومو يواجه نابولي خارج أرضه في ربع نهائي كأس إيطاليا يوم الثلاثاء. ثم يواجه فريق سيسك فابريغاس فيورنتينا، في مباراة قد تكون فرصة كبيرة لموراتا لتسجيل أول أهدافه في الدوري.
