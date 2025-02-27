ماتياس يايسله يستبعد محترف الأهلي أمام الهلال .. وجورج جيسوس "يخسر لاعبين ويضم آخر"!

كلاسيكو ناري مرتقب بعد ساعاتٍ قليلة..

يستعد ناديا الهلال والأهلي، لكلاسيكو ناري مرتقب، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ويستضيف الهلال نظيره الأهلي، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ولن يكون هناك بديل أمام الناديين، إلا تحقيق الفوز في هذا الكلاسيكو؛ إذا أرادا الحفاظ على حظوظيهما في التتويج بلقب دوري روشن السعودي، الموسم الحالي.