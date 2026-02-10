كريم بنزيمة استفز كريستيانو رونالدو بنكتة عن اللقب السعودي بعد إتمام انتقاله إلى الهلال

بنزيمة سعيد ببدايته في عام 2026، حيث استمتع بظهوره الأول الحلمي مع الهلال. سجل ثلاثية في أول مباراة له مع فريقه الجديد. في تلك المرحلة، كان رونالدو قد استبعد نفسه من المنافسة على اختياره في النصر.

غاب البرتغالي الأسطوري عن مباراتين، حيث ذكرت صحيفة "تيليغراف" أن الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية "غاضب من تداولات النصر المتواضعة في يناير". اتخذ هذا الموقف على الرغم من إنفاق النصر أكثر من 400 مليون يورو (348 مليون جنيه إسترليني/476 مليون دولار) خلال فترة وجوده في الرياض.

كما أن مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق يعمل على عقد هو الأكثر ربحًا في عالم كرة القدم، والذي يقال إنه يكسبه ما يقرب من 500 ألف جنيه إسترليني في اليوم. كل ذلك لا يكفي لإبقاء CR7 سعيدًا.

تزعمصحيفة التلغراف أن مزاج رونالدو قد توتر بسبب تبادل مرح للكلمات مع زميله السابق في سانتياغو برنابيو بنزيمة. ويقال إنه "نظر إلى عقده مع الاتحاد واعتقد أنه يمكنه كسب المزيد".

بعد حصوله على زيادة في راتبه في نادي الهلال، أرسل الفرنسي "رسالة نصية إلى رونالدو وقال له مازحاً إنه لم يحصل على زيادة في راتبه فحسب، بل سيحصل أيضاً على اللقب مرة أخرى". من غير المرجح أن تكون هذه السخرية قد لاقت قبولاً حسناً في منزل رونالدو، حيث أوضح اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً أنه مصمم على التمتع بمجد اللقب السعودي في 2025-2026.