كريم بنزيما يتحدى قرار وزارة الرياضة السعودية .. نجم الاتحاد يجهز مفاجأة أثناء كلاسيكو الهلال والأهلي

دخل كريم بنزيما الفترة الحرة في عقده مع نادي الاتحاد خلال يناير الجاري، وفي إطار المساعي لتمديد إقامته في العميد، نشب خلافًا حادًا.

إدارة النادي الجداوي ترغب في التجديد للفرنسي، بشرط الاكتفاء بالمقابل المادي من حقوق الصور دون راتب ثابت، وهو ما اعتبره اللاعب "مهينًا" لتاريخه الكبير، ورفض التجديد، بل "تمرد" على المشاركة في مباريات النمور الأخيرة.

في المقابل وأمام هذا المشهد المتوتر، تحرك الهلال لمحاولة التعاقد مع الفرنسي، لحل أزمته الهجومية في ظل تواضع مستوى البرازيلي ماركوس ليوناردو والأوروجواياني داروين نونيز، بحسب التقارير الصحفية.

على جانب آخر، اقتحم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، المشهد رافضًا المشاركة مع فريقه في مواجهة الليلة أمام الرياض، بداعي الغضب من منح بعض الامتيازات للهلال لإبرام الصفقات في الشتاء الجاري، فيما لم يتعاقد العالمي سوى مع العراقي حيدر عبدالكريم في الشتاء الجاري.