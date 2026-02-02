تجديد رونالدو ومكالمة وكيله .. حقيقة عرض الاتحاد "المجاني" لبنزيما ورد مثير على أنباء رحيله للهلال!

وغاب كريم بنزيما، للمباراة الثانية على التوالي، بين الفتح والنجمة، مؤكدًا حالة "العصيان"، في ظل عدم توصله لاتفاق حول تجديد عقده مع الاتحاد، والذي ينتهي في الصيف المُقبل.

وأوضح الإعلامي وليد الفراج، أنه تم إجراء اجتماع حاسم بين برنامج الاستقطاب برابطة دوري المحترفين، مع وكيل بنزيما، من أجل تحديد مصيره، سواءً بالاستمرار مع الاتحاد أو الانتقال إلى الهلال، مضيفًا أن إدارة الزعيم منفتحة على فكرة ضم حامل الكرة الذهبية لعام 2022.

وتناقلت صحيفة "ليكيب" والإعلامي فابريتسيو رومانو، كواليس صادمة حول غضب كريم بنزيما من مفاوضات الاتحاد، بداعي أن عرض التجديد تضمن عدم حصوله على رواتب مالية، والاكتفاء بحقوق الصور، في خطوة اعتبرها الفرنسي بمثابة "إهانة لتاريخه".