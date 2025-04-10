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Karim Benzema Omar Al SomahSocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

القتالية الزائدة تهدد كريم بنزيما .. ولـ"العمر أحكام" يا السومة وفشلك المستمر ضد الاتحاد أكبر دليل!

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مواجهة بنزيما والسومة خطفت الأنظار..

"مواجهة داخل المواجهة!".. هكذا يُمكن أن نتحدث عن تحدي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد، وهداف العروبة عمر السومة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الخميس.

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الاتحاد انتصر بقيادة بنزيما على عروبة السومة (2-0)، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ثنائية الاتحاد في شباك العروبة؛ جاءتا عن طريق أوناي هيرنانديز وعبدالرحمن العبود، في الدقيقتين 7+45 و88.

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وبهذه النتيجة.. عزز الاتحاد من "صدارته" لجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 65 نقطة؛ بينما تجمد العروبة عند النقطة 26، في المركز "الرابع عشر".

وعلى الرغم من أن بنزيما والسومة، فشلا في تسجيل الأهداف؛ إلا أن مهاجم الاتحاد تفوق بشكلٍ كبير على هداف العروبة، في مباراة ليلة الخميس الساخنة؛ وهو ما تستعرضه النسخة العربية من موقع "جول"، في السطور التالية..

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