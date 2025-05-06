"إذا كان يرى نفسه كريم بنزيما فأنا عبدالرزاق!" .. حمدالله يصف نفسه بـ"الرقم 1" في الدوري السعودي

حمدالله يزيد من حدة الجدل في الشارع السعودي..

يبدو أن الخلافات بين كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ كانت أكبر من ما تم تداوله في وسائل الإعلام، سواء المحلية أو العالمية.

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حمدالله تزامل مع بنزيما في الاتحاد، خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ والذي عانى فيه العميد بشدة، على مستوى النتائج وداخل غرف الملابس.

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وفي صيف 2024.. وقع حمدالله على عقود انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب؛ وبعقد لمدة 3 مواسم، حتى 30 يونيو 2027.