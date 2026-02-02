Goal.com
مباشر
Karim Benzema Sergio Conceicao Ittihad GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

"تجربة كريم بنزيما قد تتكرر مع سيرجيو كونسيساو!".. قرار جورج جيسوس يفتح الباب أمام تحقيق حلم كريستيانو رونالدو في النصر

كواليس مثيرة داخل الأندية السعودية..

بينما تترقب الجماهير صافرة البداية في كل مباراة؛ تدور نقاشات من نوع آخر في الغرف المغلقة لنادي النصر، بطلها الأول هو الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

رونالدو "الغاضب" أساسًا من سوء ميركاتو النصر؛ قد يخسر اسمًا مقربًا منه في الفترة القادمة، وهو المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

جيسوس وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، في الساعات القليلة الماضية، يتجه إلى عدم تجديد عقده مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ والذي ينتهي بختام الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

اتجاه جيسوس لعدم تجديد عقده؛ يعود لعدم تلبية طلباته داخل قلعة العالمي، من صفقات وغيرها.

وإذا افترضنا رحيل المدير الفني البرتغالي عن الفريق النصراوي، بنهاية الموسم الرياضي بالفعل أو حتى قبله؛ فهذا سيفتح ملف المدير الفني القادم، والذي يرتاح معه رونالدو.

ونحن ما ناحيتنا سنستعرض "سيناريو محتمل"، عن المدير الفني المحتمل للنصر؛ حال رحيل جيسوس عن الفريق الأول، في الفترة القادمة..

  • Genoa v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    سيرجيو كونسيساو.. حلم كريستيانو رونالدو "الكبير" في النصر

    إذا عُدنا إلى الوراء قليلًا؛ سنرى أن المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، كان "حلمًا كبيرًا" للأسطورة كريستيانو رونالدو في نادي النصر.

    رونالدو طرح اسم كونسيساو، لقيادة فريق النصر الأول لكرة القدم؛ وذلك في "مرتين مختلفتين"، على النحو التالي:

    * المرة الأولى: بعد رحيل المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو عن نادي النصر، في سبتمبر 2024.

    * المرة الثانية: قبل تعاقد الإدارة النصراوية، مع المدير الفني البرتغالي الحالي جورج جيسوس.

    وفي المرة الأولى كان كونسيساو "حرًا"، عقب رحيله عن العملاق البرتغالي بورتو؛ إلا أنه فضل عدم الانتقال إلى الملاعب السعودية وقتها، وانتظار أحد العروض الأوروبية.

    وبالفعل.. اتجه النصر للتعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي؛ بينما وقع كونسيساو عقوده مع نادي ميلان، في ديسمبر 2024.

    أما المرة الثانية فكانت صيف 2025؛ حيث اقترح رونالدو اسمين لتدريب النصر، وهما: "كونسيساو وجيسوس".

    وحسب الكثير من التقارير ومنهم صحيفة "عكاظ"، كان يُميل الأسطورة البرتغالية إلى خيار كونسيساو؛ إلا أن الإدارة وجدت تسهيلات أكبر، في صفقة جيسوس.

    هُنا.. وجدنا جيسوس يوقع مع الفريق النصراوي؛ بينما ذهب كونسيساو فيما بعد، إلى عملاق جدة الاتحاد.

    • إعلان
  • Cristiano Ronaldo Al Nassr 2026Getty Images

    هل يطرح كريستيانو رونالدو اسم سيرجيو كونسيساو في النصر؟!

    الآن يبقى السؤال: "هل يطرح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو خيار سيرجيو كونسيساو في نادي النصر لـ(المرة الثالثة) حال رحيل جورج جيسوس؟!".

    ونحن نعلم جيدًا أن رونالدو، هو من يتحكم في "هوية" المدرب الذي يقود الفريق النصراوي؛ وذلك على النحو التالي:

    * لويس كاسترو: أعلن بشكلٍ صريح أن رونالدو هو من اختاره لقيادة النصر، صيف 2023.

    * ستيفانو بيولي: أجمعت كافة التقارير أن إدارة النصر، أخذت موافقة رونالدو على التعاقد معه صيف 2024.

    * جورج جيسوس: أعلن بشكلٍ رسمي أمام الجميع، أنه جاء إلى النصر بطلب شخصي من رونالدو.

    وبالتالي.. من المؤكد أن الأسطورة البرتغالية سيختار مدرب النصر القادم أيضًا، إذا رحل جيسوس بالفعل؛ ومن هُنا قد يطرح اسم كونسيساو بالفعل، في أي وقت.

  • Cristiano Ronaldo Al Nassr 2026Getty Images

    3 احتمالات في مستقبل سيرجيو كونسيساو.. ورونالدو كلمة السر!

    وبعد ما ذكرناه في السطور الماضية؛ دعونا نُشير إلى أن عقد المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو مع نادي الاتحاد، ممتدًا حتى 30 يونيو 2028.

    هذا يجعلنا أمام 3 احتمالات، إذا طلب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو جلب كونسيساو إلى النصر؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: دفع النصر "الشرط الجزائي" في عقد كونسيساو؛ إذا وجد.

    * ثانيًا: موافقة الاتحاد على رحيل كونسيساو أساسًا؛ خاصة في ظل تذبذب النتائج.

    * ثالثًا: ممارسة ضغوطات رسمية؛ لنقل كونسيساو من الاتحاد إلى النصر.

    ونعم.. نحن نرى مثل هذه الضغوطات كثيرًا في الملاعب السعودية؛ وذلك لإرضاء بعض الأسماء العالمية المتواجدة في المملكة، وليس لدعم نادٍ بعينه.

    مثلًا.. الترحيب الرسمي بنقل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من الاتحاد إلى الهلال؛ ليس الهدف منه دعم الزعيم بالذات، وإنما الحفاظ على اسم عالمي في المملكة.

    أي أن المسؤولين قد يفضلون تنفيذ رغبة بنزيما، بالانتقال إلى الزعيم الهلالي؛ بدلًا من رحيله عن المملكة، بشكلٍ نهائي.

    ومن هُنا.. فإن أي تصرف مماثل لرونالدو؛ قد ينتهي بمحاولة إرضائه بتلبية مطالبه، كالتعاقد مع كونسيساو.

  • Al Ittihad v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. فشل سيرجيو كونسيساو في الاتحاد ليس مقياسًا أبدًا!

    وأخيرًا.. لابد أن نتساءل أيضًا: "هل يستطيع المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو النجاح مع النصر؟!".

    البعض قد يقول إن كونسيساو لم ينجح مع الاتحاد، حتى الآن على أقل تقدير؛ وهو ما يقودنا إلى أنه قد يفشل مع النصر، أيضًا.

    والسبب في ذلك؛ هو أن النصر والاتحاد يشتكيان من قلة الدعم أساسًا، وعدم القدرة على ضم صفقات جديدة.

    لكننا لا ننسى أمرين مهمين هُنا؛ وهما أن كونسيساو حقق نجاحات في مسيرته التدريبية قبل الاتحاد، كما أنه يحظى بتأييد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    هذا قد يجعل النصراويين ينسون فترته مع العميد، ويتجهون إلى التعاقد معه بالفعل؛ حال طلبه رونالدو، للمرة الثالثة.

    وبالتالي يجب أن ننتظر لنرى؛ هل سنكون أمام مشهد مماثل للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع نادي الاتحاد، ولكن هذه المرة مع كونسيساو ورونالدو!.

0