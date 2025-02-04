كريم بنزيما "يقلق" جماهير الاتحاد قبل مواجهة التعاون

مواجهة صعبة في انتظار الاتحاد..

نشر كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، "القلق" بين الجماهير؛ وذلك قبل مواجهة التعاون العنيد.

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الاتحاد يحل ضيفًا على التعاون، مساء يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ويحتل العميد الاتحادي "وصافة" جدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ برصيد 46 نقطة من 15 انتصارًا وتعادل، مقابل هزيمتين.

ويبتعد الاتحاد بفارق الأهداف فقط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الذي يحتل "صدارة" جدول ترتيب الدوري، للموسم الرياضي الحالي.