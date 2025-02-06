"ما هي كرة القدم؟!" .. كريم بنزيما يحرج صحفيًا بسبب انتصارات الاتحاد المتأخرة

رد مثير من كريم بنزيما دفاعًا عن الاتحاد..

تحدث كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد الفوز القاتل والمثير على التعاون، مساء اليوم الخميس.

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بنزيما سجل هدفًا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة؛ ليقود الاتحاد للفوز (2-1) على التعاون، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وبهذه النتيجة.. انفرد الاتحاد بـ"صدارة" دوري روشن السعودي 2024-2025، برصيد 49 نقطة من 19 مباراة؛ وبفارق 3 نقاط عن الهلال "الوصيف" مؤقتًا، والذي لعب لقاءً أقل.