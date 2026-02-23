كريستيان تشيفو يعترف بأن "الأسبوع السيئ" أثر على أليساندرو باستوني بعد الحادثة المثيرة للجدل ضد يوفنتوس، بينما يدعم مدرب إنتر فريقه لتحقيق عودة مذهلة في دوري أبطال أوروبا

عندما سُئل مباشرة عما إذا كانت الأجواء الحالية قد تؤثر على أداء باستوني على أرض الملعب، كان تشيفو صريحًا بشكل لافت للنظر بشأن الصعوبات التي واجهها اللاعب مؤخرًا. قال المدرب الروماني: "كانت أسبوعًا سيئًا، ولم يكن من السهل عليه اللعب في هذه الحالة النفسية والبدنية. لكننا الآن قد حولنا تركيزنا".

هذا الاعتراف الصريح يسلط الضوء على الأجواء المضطربة في سان سيرو بعد المواجهة المحلية مع يوفنتوس، لكن تشيفو مصمم على أن فريقه يمتلك القيادة الداخلية اللازمة لتجاوز هذه الأزمة والتركيز على المهمة المطلوبة في المسابقة القارية.