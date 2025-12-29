انتشرت أخبار في وقت سابق من هذا الأسبوع تفيد بأن جناح تشيلسي السابق وسويني قد دخلا في علاقة عاطفية وكانا يتواعدان لبعض الوقت، حيث تقدم بوليسيتش البالغ من العمر 27 عاماً ليدلي برأيه حول الشائعات.Getty/Goal
بوليسيتش وسيدني سويني.. "كابتن أمريكا" يحسم الجدل حول العلاقة العاطفية مع نجمة هوليوود!
بوليسيتش يكشف الحقيقة وراء شائعات مواعدة سويني
وفقاً لما أوردته "ميل سبورت"، وضع بوليسيتش حداً لشائعات المواعدة التي تربطه بسويني، وصرح بأن التكهنات ليست أكثر من "أخبار زائفة" يأمل في القضاء عليها نهائياً.
انتشرت التكهنات بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بعد تقارير مثيرة نشرتها صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" في إيطاليا، والتي ذكرت أن الاثنين يتواعدان منذ فترة، مما ترك الجماهير في عالمي كرة القدم والترفيه في حالة ذهول.
التقارير التي تربط "كابتن أمريكا" بوليسيتش بواحدة من أبرز الممثلات في الولايات المتحدة لم تكن لتشكل مفاجأة كبيرة، لولا حقيقة أنه كان يُعتقد أنه يواعد لاعبة الجولف أليكسا ميلتون في وقت سابق من هذا العام.
لكن بوليسيتش أكد أنه في الواقع لا تربطه علاقة عاطفية بسويني، طالباً من المعجبين ووسائل الإعلام التوقف عن نشر "القصص المختلقة" لأنها "تؤثر على حياة الناس".
- AFP
"كابتن أمريكا" يغلق باب التكهنات
رد بوليسيتش على الشائعات برسالة عبر (ستوري) على إنستجرام أمس الأحد: "توقفوا من فضلكم عن القصص المختلقة حول حياتي الشخصية. يجب محاسبة المصادر، فهذا يمكن أن يؤثر على حياة الناس".
وداعياً إلى المساءلة من جانب أولئك الذين ينشرون الشائعات، رد أيضاً على تعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإغلاق باب التكهنات: "أخبار زائفة يا رفاق، دعونا نتوقف عن هذه الشائعة السخيفة".
نجم ميلان يُعتقد أنه يواعد لاعبة الجولف أليكسا ميلتون
بينما لم يتطرق للأمر بشكل مباشر في بيانه، ربما أكد بوليسيتش بشكل غير مباشر استمرار علاقته الرومانسية مع لاعبة الجولف الأمريكية المحترفة ميلتون من خلال ادعائه بأن الشائعات يمكن أن تؤثر على حياة الناس.
ارتبط اسم بوليسيتش وميلتون عاطفياً لأول مرة في صيف 2024، وكان من الواضح أن علاقتهما لا تزال قوية في سبتمبر من هذا العام، عندما نشرت ميلتون رسالة عيد ميلاد نابعة من القلب لجناح ميلان في عيد ميلاده السابع والعشرين.
في غضون ذلك، أفادت تقارير بأن سويني كانت مرتبطة عاطفياً بالمنتج الموسيقي سكوتر براون في وقت سابق من هذا الخريف، حيث شوهد الثنائي يتقاربان بعد العرض الأول لفيلمها الجديد "The Housemaid". يبدو أن الشائعات التي تربطها ببوليسيتش قد تم دحضها الآن.
بوليسيتش يسجل في فوز الروسونيري
على أرض الملعب، واصل بوليسيتش مستواه القوي مع ميلان، حيث يشن الروسونيري تحدياً للفوز بلقب "السكوديتو" تحت قيادة ماسيميليانو أليجري.
يحتل ميلان وصافة الدوري الإيطالي بفوز مريح 3-0 على هيلاس فيرونا يوم الأحد، حيث وضع بوليسيتش فريقه في المقدمة بتسديدة في الشوط الأول، قبل أن يسجل زميله السابق في تشيلسي، كريستوفر نكونكو، هدفين ليحسم النتيجة بما لا يدع مجالاً للشك.
يبتعد رجال أليجري بفارق نقطة واحدة خلف إنتر المتصدر، والذي فاز على أتالانتا بهدف نظيف خارج الديار، علمًا بأن الروسونيري لم يُهزموا في الدوري منذ الخسارة في جولة الافتتاح أمام كريمونيزي الصاعد حديثاً. فاز ميلان بلقب الاسكوديتو آخر مرة في موسم 2021/22 ويأمل في التغلب على المنافسة الشرسة لاستعادة الكأس هذا الموسم، بعد الفشل في التأهل للمسابقات الأوروبية تماماً في موسم 2024/25.
- Getty Images
2026 عام كبير ينتظر بوليسيتش
لا شك أن عام 2026 سيكون عاماً ضخماً لبوليسيتش حيث يهدف إلى المجد في الدوري الإيطالي مع ميلان قبل تمثيل الولايات المتحدة في كأس العالم التي تقام على أرضها في الصيف المقبل.
سيواجه فريق ماوريسيو بوتشيتينو منتخبي باراجواي وأستراليا في المجموعة الرابعة من النهائيات، على أن يتم تحديد خصمهم الأخير في المجموعة من خلال الملحق القاري للاتحاد الأوروبي في مارس.
يهدف بوليسيتش إلى لعب دور رئيسي حيث تتطلع بلاده للذهاب بعيداً في البطولة على أرضها، ولذلك سيكون سعيداً برؤية نهاية التكهنات غير المرغوب فيها حول حياته الشخصية بينما يتطلع إلى وضع شائعات مواعدة سيدني سويني خلف ظهره.